Horoskopi 15 tetor 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

DASHI

Gjatë fundjavës dashuria do jetë protagoniste si në aspektin pozitiv ashtu edhe në atë negativ. Nëse jeni duke përjetuar një periudhë të vështirë me partnerin, fatkeqësisht do ketë diskutime, prandaj mundohuni ta shtyni gjithçka për në muajin nëntor kur Jupiteri hyn në shenjën tuaj. Megjithatë, për beqarët situata është pozitive.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e shtunë 15 tetor 2022), po përjetoni një periudhë të vështirë, as gjërat e vogla nuk ju japin kënaqësinë që prisnit këto orë… Mundohuni të shijoni jetën tuaj, qoftë edhe duke organizuar një udhëtim i këndshëm.

BINJAKËT

Kjo është një fundjavë e rëndësishme veçanërisht për ata që duhet të zgjidhin disa probleme ekonomike. A duhet të përballeni me ndonjë ndryshim? Po dhe realizojeni deri në fund të muajit.

GAFORRJA

Yjet janë në favor në këto orë të tetorit. Jeni në qendër të skenës dhe sytë janë mbi ju. Nëse keni një marrëdhënie të mirë, do të forconi lidhjen me partnerin.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e shtunë 15 tetor 2022), kushdo që ka dyshime ose has vështirësi për të zgjidhur, duhet të veprojë tani. Dielli do të jetë në formë të shkëlqyer dhe do të bëjë një ndryshim më fitimprurës.

VIRGJIRËSHA

Disa prej jush do të pyesin veten nëse keni bërë zgjedhjen e duhur dhe nëse ka ndonjë problem që nuk është trajtuar në detaje dhe në thellësi. Mund të ketë diçka për të rishikuar në marrëdhëniet profesionale dhe romantike. Mos bëni shumë përpjekje. Nga mbrëmja do të nisë një fazë rënie që do të zgjasë deri të dielën.

PESHORJA

Peshore e dashur, nga njëra anë je e lumtur, nga ana tjetër e pasigurt dhe e qetë. Keni nevojë për stabilitet. Thjesht bëni gjëra për të cilat nuk jeni vërtet dhe plotësisht të bindur. Ekuilibri.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e shtunë 15 tetor 2022), nëse ka dyshime apo konflikte që duhen zgjidhur, mos mendoni se duhet ta gjeni vetë një zgjidhje. Ndihma mund të jetë veçanërisht e frytshme, edhe sepse do t’ju jepte mundësinë të mendoni për projekte të reja.

SHIGJETARI

Nëse për momentin nuk keni një profesion të kënaqshëm ose nëse në periudhën e fundit ju është dashur të përballeni me një problem që ju ka detyruar të ndryshoni planet tuaja, ka të ngjarë që të dielën ta ndjeni sërish këtë sëmundje.

BRICJAPI

Ju keni një aftësi të madhe për t’u lidhur me të tjerët dhe shpesh keni një rol udhëheqës, ose jeni një pikë referimi brenda grupit tuaj. Nuk është rastësi që ju pëlqen të jeni me njerëz që janë më të vjetër se ju ose me më shumë përvojë.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e shtunë 15 tetor 2022), yjet nuk do të jenë në anën tuaj në orët e ardhshme, do të ketë disa komplikime dhe ndoshta diskutime me disa miq. Edhe në fushën sentimentale përpiquni ta menaxhoni situatën me kujdes dhe qetësi.

PESHQIT

Dashuria do të jetë sërish e pranishme dhe do të dëshironi të jeni me personin që e doni vërtet. Megjithatë, nëse ky person nuk është i disponueshëm ose është larg, mund të jeni të mërzitur. Mundohuni të qëndroni të qetë./albeu.com