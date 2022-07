Horoskopi 14 korrik 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Sot nuk do keni aspak probleme, përkundrazi buzëqeshja dhe gëzimi do rikthehen si sikur. Nëse jeni në një lidhje do kaloni një ditë shumë më të lehtë nga më parë dhe do flisni më lirshëm për gjithçka. Në mbrëmje mund të vendosni edhe të bëni ndonjë udhëtim ose do merrni disa vendime. Ju beqarët do e harroni njëherë e mirë një lidhje të hershme nga e cila keni vuajtur dhe do filloni ta përgatisni veten për ndonjë takim të ri. Në punë do mbështeteni fort tek kolegët e besuar dhe do arrini të përmbyllni me sukses një projekt ambicioz. Me shpenzimet do jeni më të logjikshëm dhe gjendja e financave do mbetet nën kontroll.

Demi

Venusi dhe Mërkuri do iu japin shkëlqim syve tuaj gjatë kësaj dite dhe keni për ta parë sa shumë persona do duan t’iu kenë pranë. Jeta do ju buzëqeshë gjithë kohës. Nëse jeni në një lidhje do kaloni momente vërtet fantastike dhe do ju duket sikur gjithçka do jetë magjike. Zgjidhuni sepse në fakt çdo gjë do jetë realitet. Ju beqarët duhet të bëni pak durim deri në mbrëmje sepse atëherë keni për të marrë propozime. Në punë gjerat do ju ecin mirë, por për t’u perfeksionuar do mendoni të bëni një trajnim të ri. Buxheti do jetë në një gjendje të shkëlqyer.

Binjakët

Sot duhet të mësoni të bëni zgjedhje. Marsi do ju nxitë të jeni më largpamës, por gjithsesi do ndiheni të pasigurt dhe mund të hezitoni. Nëse keni një lidhje mëngjesi dhe mesdita do jenë të mbushura me divergjenca të njëpasnjëshme, pjesa më ë madhe të shkaktuara nga disa të ashtuquajtur ‘’miq’’. Merrni në dorë frenat dhe vendosini pikat mbi ‘’i’’. Ju beqarët edhe do josheni nga dikush edhe nuk do doni ta humbisni lirinë. Do jeni të pavendosur. Në punë do ju ndihmojë një familjar për të kaluar disa vështirësi. Financat nuk do jenë të shkëlqyera, por as katastrofike.

Gaforrja

Sot do jeni shumë dyshues në gjithçka dhe do stepeni të hidhni hapa përpara. Nëse jeni në një lidhje pranojini dhuratat që do ju bëhen dhe mos mendoni gjithë kohës se partneri dëshiron diçka nga ju në këmbim të surprizës së bërë. Asgjë nuk do jetë ashtu si duhet. Nëse jeni ende beqarë do jeni sipërfaqësorë dhe mund të pranoni të dilni me dikë pa u menduar gjatë. Në punë do jeni më aktivë, por frika nga gabimi do ju stepë paksa për të çuar deri ne fund objektivat. Nëse keni për të bërë shpenzime apo për të shlyer borxhet sot është koha e përshtatshme.

Luani

Do jeni shumë optimistë dhe pozitivë gjatë kësaj dite kështu që në tërësi gjërat do ju ecin më së miri. Nëse jeni në një lidhje do merrni kohën e duhur për të folur e për të diskutuar për disa çështje me rëndësi që deri më sot ju kane turbulluar. Fundi i ditës do jetë shumë më i qetë. Nëse jeni vetëm duhet ta përgatisni veten për disa ndryshime tejet interesante. Zemra do rrahe përherë fort. Në punë nuk do bëni më gabimet e dikurshme dhe do ecni më të sigurt drejt rrugës së suksesit. Në planin financiar do ndizet drita jeshile dhe gjendja do ketë përmirësimet e para.

Virgjëresha

Gjatë kësaj dite duhet të ndryshoni patjetër sjelljen për të shmangur sa më shumë problemet. Nëse keni një lidhje dialogu do mbizotërojë gjithë kohës. Shprehni çdo gjë që mendoni pa dorashka madje bëni edhe ndonjë kritikë pa pasur frik se mos lindin probleme. Po e dëgjuat tjetrin dhe po e mbështetët ai do iu ofrojë botën. Ju beqarët do jeni inteligjentë dhe do e dini mirë se cilin person të joshni për të pasur një të ardhme të ndritur. Në punë do dini gjithmonë si të veproni dhe si të mbroni interesat tuaja. Në planin financiar do jeni të logjikshëm dhe menaxhimin do e bëni me seriozitet të madh.

Peshorja

Do jeni si në ajër sot dhe nuk do jeni të bindur për hapat që duhet të hidhni. Nëse keni një lidhje do e lini pas dore partnerin dhe ai pak nga pak do filloj t’iu largohet. Reflektoni sa më parë dhe po mundët merrni masa sepse do i bini kokës më pas. Nëse jeni beqarët miqtë do ju krijojnë mundësitë për të takuar një peron me vlera dhe ju do i bini të mirës me këmbë. Në punë do jeni të qetë dhe të duruar, prandaj gjërat do ju ecin mirë. Po bërë edhe pak më shumë përpjekje do arrini akoma më lart. Në planin financiar do keni mbështetje të madhe nga një anëtar familjeje ose nga një mik i afërt.

Akrepi

Gjatë kësaj dite mundohuni të ruani vetëkontrollin dhe besimin në vetvete pasi ashtu do e keni çdo gjë më të lehtë. Nëse keni një lidhje mund të bëheni agresive dhe të thoni fjalë të gabuara çka do sjellë konflikte të rënda me partnerin. Përkujdesi ndaj njëri-tjetrit do mungojë. Nëse jeni beqarë mirë është të merrni situatën në dorë dhe të joshni personat e duhur. Mundësitë sot do jenë të mira, por duhet të dini të përfitoni. Në punë do bëni gabime të njëpasnjëshme. Edhe projektet e nisura prej kohësh nuk do arrini dot t’i përmbyllni. Buxheti nuk do jetë i keq, megjithatë nuk duhet ende të shpenzoni shumë.

Shigjetari

Marsi do e bëjë më interesante jetën tuaj sot. Do ndërmerrni iniciativa dhe do jeni shumë më të logjikshëm nga më parë. Nëse keni një lidhje, jo vetëm që nuk do keni probleme e debate, por do ndiheni edhe gati për të hedhur hapa më tej. Pasditen dhe mbrëmjen do ja kushtoni posaçërisht atij që keni në krah. Ju beqarët do e keni dhunti joshjen dhe do e keni më të lehtë të afroheni me dikë që pëlqeni. Në punë bëni një bilanc të situatës dhe më pas hidhni hapa. Nëse kërkoni pista të reja keni për t’i gjetur dhe do arrini sukses të garantuar. Ekonomi nuk do arrini të bëni dot sepse do e keni të nevojshme të kryeni disa shpenzime më tepër.

Bricjapi

Sot nuk do ju mundojë për asnjë moment dinamizmi dhe jeta profesionale do jetë më e privilegjuara nga të gjitha. Nëse keni një lidhje do jeni shumë të kujdesshëm dhe nuk do krijoni asnjëherë situata të pakëndshme. Monotoninë dhe rutinën do e mbani gjithë kohës larg marrëdhënies që keni krijuar. Ju beqarët do keni dëshira të papërmbajtshme dhe mund të nxitoni të hidheni në krahët e dikujt pa e njohur mirë. Në punë çdo gjë do marrë një tjetër kuptim. Do hidhni hapat e duhura kurdoherë dhe të gjithë do ju marrin si shembull. Në planin financiar do guxoni shumë, do rrezikoni, por do ja dilni mbanë.

Ujori

Marsi do ju stresojë edhe më shumë gjatë kësaj dite dhe nuk do ndiheni aspak rehat. Nëse jeni në një lidhje nuk do keni debate shumë të forta me partnerin, por nuk do ndiheni as në harmoni të plotë me njëri-tjetrin. Nuk do i përjetoni emocionet që keni ëndërruar. Nëse jeni beqarë joshja juaj do japë rezultate, por nuk do ndiheni ende plotësisht të bindur për ta ndryshuar statusin. Në punë do filloni gjithçka mirë, por më pas disa kolegë do ju acarojnë dhe do ju bëjnë të lindi çdo gjë pas dore. Gjendja e parave do jetë shumë delikate.

Peshqit

Klima në jetën tuaj do jetë e ngrohtë dhe gëzimi do ju shoqërojë gjithë kohës. Nëse keni një lidhje do jeni më bashkëpunues me partnerin dhe për të mos pasur debate mund të pranoni edhe disa gjëra që as që i mendonit të mundura njëherë e një kohë. Pavarësia e njëri-tjetrit nuk do preket për asnjë moment. Ju beqarët do jeni indiferentë dhe nuk do ndiheni gati për ta hapur zemrën. Në punë ka ardhur koha të fluturoni me krahët tuaja dhe të mos vareni më nga kolegët. Do i kushtoni rëndësi edhe disa projekteve të lëna pas dorë dikur. Me financat do jeni shumë më të matur dhe nuk do keni probleme serioze.