Horoskopi 13 tetor 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

DASHI

Ditë rikuperimi në dashuri, krahasuar me ditët e fundit që kanë qenë vërtet të trazuara. Në frontin e punës, nuk është kohë e keqe. Por është gjithashtu e vërtetë se është shumë e vështirë të realizoni gjithçka që keni në mendje… Jepini përparësi vetes dhe mos e merrni nëse diçka nuk ju shkon.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e enjte 13 tetor 2022), pritet një ditë pozitive, nga ana tjetër Venusi është i favorshëm: lajme të shkëlqyera për ndjenjat. Dashuritë e reja të rëndësishme mund të lindin edhe për ata që kanë mbetur “single” prej kohësh. Në planin e punës, ata që kanë biznese do të duhet të jenë të zënë deri në nëntor.

BINJAKËT

Të dashur Binjakë, në këtë ditë përpiquni të qëndroni të qetë, përndryshe rrezikoni të humbni durimin dhe të shkoni në anën e gabuar. Në dashuri do të ndjeni nevojën për sqarime, nëse keni pasur grindje të forta me partnerin. Sa i përket punës, mos kini frikë, një kohë më e mirë po vjen. Përveshni mëngët.

GAFORRJA

Pritet një ditë me përplasje dashurie, veçanërisht me të lindurit në shenjën e Bricjapit dhe Dashit. Numëroni deri në dhjetë përpara se të hapni gojën. Në planin e punës, mos kini frikë të përballeni me lajmet. Por kini kujdes: përdorni mirë mendjen, mos debatoni me kolegët dhe eprorët.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e enjte, 13 tetor 2022), një ditë e qetë premton të jetë për ju, përpiquni të mos i impononi asgjë vetes në dashuri dhe bëni vetëm atë që mendoni se është e drejtë. Ndiqni zemrën, e cila nuk ju ka tradhtuar kurrë. Për sa i përket punës, nëse keni biznesin tuaj, mund të përballeni me shpenzime!

VIRGJËRESHA

E dashur Virgjëreshë, një ditë e shkëlqyer po vjen, Hëna dhe Afërdita janë të favorshme: dita do të shkojë shumë për ndjenjat. Për sa i përket punës, ata që kanë filluar diçka të te duhet të praktikohen ende para se të pretendojnë atë që duan. Nga ana tjetër, ata që punojnë për një kohë të gjatë mund të marrin një shpërblim të këndshëm. Dhe një kënaqësi, që në fund të fundit, e meritoni atë!

PESHORJA

Çiftet në krizë do të mund të ndalojnë së ankuari dhe fajësuari njëri-tjetrin. Në frontin e punës do të hapen rrugë të reja. Kushdo që e ka futur veten në lojë do të ketë një përgjigje të mirë. Nëse, nga ana tjetër, qëndroni kot, rrezikoni të mos kapni peshk.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e enjte 13 tetor 2022), ju pret një ditë pozitive për ndjenjat. Do të keni një dëshirë të madhe për të kompensuar kohën e humbur. Për sa i përket punës, qielli do jetë i favorshëm për të bërë zgjedhje të rëndësishme. Nëse po kërkoni diçka të re, synoni kompromisin: mos e përplasni derën, veçanërisht për çështje ekonomike.

SHIGJETARI

Kushtojini vëmendje shenjës së Gaforres: në dashuri do të bëni vetëm gjërat e rëndësishme. Në planin e punës, duket si një ditë e ngarkuar dhe e lodhshme. Qëndroni dhe kini kujdes se kush do të përpiqet të vendosë çelësin në punë.

BRICJAPI

I dashur Bricjap, Hëna, Venusi, Jupiteri dhe Saturni do të jenë me ju: do të jeni në gjendje të flisni dhe të merreni me tema delikate. Në planin e punës do keni një problem për të zgjidhur, por idetë nuk do t’ju mungojnë aspak. Do të jeni shumë të tensionuar, por mos u shqetësoni: sqarimet po vijnë. Ju mund të largoni kënaqësi të mëdha.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e enjte, 13 tetor 2022), një ditë pozitive në dashuri: ata që kanë zgjidhur një problem me partnerin e tyre tani do të mund të rifillojnë një bisedë që e kanë ndërprerë. Në planin e tyre të punës do të thirreni për të nisur një rrugë të re. Do të ndjeni dëshirën për të ndryshuar jetën tuaj. Pse të mos e bëni atë?

PESHQIT

Të dashur Peshq, dita do të jetë e qetë. Hëna dhe Afërdita do jenë në opozitë me ju dhe për këtë arsye do të keni një kontrast në dashuri, por përpiquni të mos izoloheni. Për sa i përket punës, mos i nënvlerësoni propozimet e reja. Koha më e mirë do të vijë nga data 28 tetor.