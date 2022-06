Horoskopi 13 qershor 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Keni bërë shumë përpjekje, ju është dashur të kapërceni kaq shumë probleme dhe pengesa dhe tani, më në fund, kënaqësitë janë afër. Më pas, vlerësimet do të vijnë dhe lodhja do të shpërblehet!

Demi

Këtë të hënë 13 duhet të përpiqeni të pranoni këshillat e njerëzve që ju qëndrojnë pranë, atyre që ju duan vërtet. Nuk duhet të keni frikë të kërkoni ndihmë, përkundrazi shumë herë të afërmit ju ndihmojnë, sidomos për të hapur sytë!

Binjakët

Këtë ditë të parë të javës ndiheni të çlirët, më shumë se kurrë dhe dëshironi butësi, shkujdesje. Mundohuni të përfitoni nga ky moment, për të shijuar kohën për veten tuaj. Dhe mos harroni, relaksimi është i merituar!

Gaforrja

Jeni intuitiv dhe kjo do t’ju ndihmojë, veçanërisht këtë të hënë, të gjeni zgjidhje për problemet. Keni shumë mendime që ju ziejnë në kokë, por do të shihni që herë pas here gjithçka do të zgjidhet. Dhe pozitivisht!

Luani

Ndryshimet po vijnë dhe shumë të reja janë pas dere. Si thua të bëni diçka për veten? Për të dëgjuar trupin tuaj, për të pushuar? Ndoshta, ju duhet vërtet!

Virgjëresha

Kujdes në çështjet ekonomike, ndoshta e keni tejkaluar kufirin dhe për këtë arsye është më mirë të shmangni dëmet, duke hequr shpenzimet e panevojshme!

Peshorja

Mundohuni t’u besoni njerëzve, veçanërisht atyre që doni. Duhet të jeni i sinqertë, besnik: nuk duron dot të keqen dhe padrejtësinë. Është shumë e thjeshtë: ju dëshironi të jetoni me ndershmëri!

Akrepi

Jeni optimistë dhe këtë të hënë 13 jeni në gjendje me vendosmërinë tuaj të kapërceni problemet dhe shqetësimet. Mos mendoni me ankth për të ardhmen, nuk duhet të keni frikë nga kjo: duhet të vazhdoni në rrugën e ecjes përpara!

Shigjetari

Mundohuni të mos mendoni për pamjen e jashtme, të mos gjykoni pa ditur më shumë për brendinë e njeriut. Duhet të ndryshoni diçka, të doni dikë dhe ta lini veten të hidhet pas ndjenjave të vërteta!

Bricjapi

Mundohuni të mendoni për të ardhmen, për projekte të reja. Tani e dini se kush jeni dhe sa vleni, thjesht duhet t’i zbatoni idetë tuaja në praktikë. Mos u dorëzoni, sidomos tani!

Ujorit

Duhet të dëgjoni këshillat e atyre që ju rrethojnë, të atyre që ju duan. Ndryshime të reja dhe të bukura po vijnë: duhet t’i mirëpritni krahëhapur, pa pasur frikë nga e nesërmja!

Peshqve

Mundohuni të ecni përpara, të ruani besimin në angazhimet dhe premtimet e bëra. Lëreni veten të shkojë pas emocioneve, të derdhet pas dashurisë. Mos e izoloni veten: nuk mund të pyesni gjithmonë veten dule e brejtur veten gjithë kohës dhe kështu të humbisni mundësi të mira!/albeu.com