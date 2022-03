Horoskopi 13 mars 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Gjatë kësaj dite do jeni shumë të sjellshëm dhe tejet realistë. Gjithçka do ju shkojë mirë dhe do ndiheni të kënaqur. Nëse jeni në një lidhje, jeta juaj do jetë më e animuar. Do i shprehni më tepër ndjenjat dhe do i sqaroni edhe keqkuptimet që keni pasur. Nëse jeni beqarë ka shumë gjasa të njiheni me dikë gjatë një ceremonie fejese apo dasme. Para se të krijoni ndonjë lidhje njihuni mirë me personin që do takoni. Në punë do iu jepen më tepër përgjegjësi. Nëse përqendroheni pak më tepër tek ambiciet tuaja do mund t’ia dilni pa kurrfarë problemi. Asnjë planet nuk do ndikojë tek financat sot kështu që tregohuni të arsyeshëm me shpenzimet.

Demi

Dita do fillojë pozitivisht dhe do mbyllet po e tillë. Do i merrni gjërat me qetësi dhe nuk do mendoni me zymtësi. Plutoni do iu bëjë ju që jeni në një lidhje më të guximshëm dhe pasiononte. Do keni nevojë për më tepër qëndrueshmëri dhe do e arrini këtë me pak durim. Ju beqarët nuk duhet të tregoheni shumë kapricoze sepse nuk do mund të gjeni asnjëherë personin që dëshironi. Në punë nuk do ndiheni mirë në pozicionin që keni dhe do bëni të pamundurën për të ndryshuar sektorin. Flisni me shefat që edhe ata të jenë në dijeni. Saturni do influencoje negativisht tek financat dhe do i dobësoje ato. Rezistojini dëshirës për të shpenzuar pa kufij.

Binjakët

Sot do jeni më të disponueshëm për çdo gjë, megjithatë yjet këshillojnë pak më shumë përkujdes dhe maturi. Nëse keni një lidhje, me mbështetjen e Hënës, gjërat për ju do shkojnë më së miri. Dita do jetë e mbushur me orë pasiononte dhe mjaft të këndshme prandaj shfrytëzojeni çdo çast. Ju beqarët do përfitoni pafund nga liria juaj dhe mund të keni ndonjë aventurë sharmante. Në punë nuk do ju mungojë asnjë moment motivimi dhe do keni akoma më shumë fat nëse jeni artistë. Me financat tregohuni vigjilente sepse përndryshe do humbni shume.

Gaforrja

Imagjinata juaj do jetë edhe më e zhvilluar gjatë kësaj dite, por duke qenë edhe të ndjeshëm ndonjë kritikë e vogël do ju bëjë të humbisni besimin tek vetja. Nëse keni një lidhje dhe mundoheni me shpirt të rregulloni marrëdhënien me partnerin do mund të arrini atje ku dëshironi. Dita duket premtuese. Ju beqarët do jeni shumë selektivë në dashuri dhe askush nga ata që do takoni nuk do iu pëlqejë për të filluar një histori. Në punë do keni aftësi shumë të mira menaxhuese dhe nuk do ndaleni përballë asnjë lloj sfide. Në planin financiar shmangni marrjen e vendimeve të pamenduara sepse do pendoheni shumë shpejt. Mundohuni të vendosni ekuilibër.

Luani

Do jeni shumë të qetë sot dhe gjithçka do e bëni me kujdes. Mundet edhe t’i kritikoni personat që do i mendojnë gjërat keq për ju. Jeta sentimentale për ju që jeni në çift do shkojë më së miri. Do i përkushtoheni së tepërmi partnerit tuaj dhe pasioni me shumë gjasa do të rikthehet. Edhe për ju beqarët do jetë një periudhë e favorshme për të shtuar kontaktet dhe për të njohur persona të rinj. Në punë do iu jepen mundësi të reja për të arritur objektivin, por sigurisht që do ju duhet të bëni akoma më shumë përpjekje për të arritur në majë. Financat nuk do kenë ndryshime të mëdha, gjithsesi mirë është të mos shpenzoni kot së koti.

Virgjëresha

Yjet nuk do ju lënë aspak të qetë gjatë kësaj dite dhe do ju nxitin për çdo veprim që do bëni. Urani do ndikoje negativisht në jetën tuaj në çift. Do keni shumë mosmarrëveshje dhe zënka të forta prandaj bëni kujdes me fjalët që do thoni. Nëse ju beqarët doni të bëni për vete dikë qe iu pëlqen prej kohësh tregohuni vetvetja dhe mos bëni asgjë false. Duket se do keni përmirësime të furishme këtë javë dhe do iu duket se gjithçka do ndodhë si me magji. Në punë duhet të mendoheni mirë para se të hidhni çdo hap. Një gabim i vogël mund t’ua prishë planet. Falë influencës së mirë planetare financat do fillojnë të stabilizohen. Hiqni ndonjë lek mënjanë nëse do iu jepet mundësia.

Peshorja

Në disa momente do ju kujtohen çastet e fëmijërisë dhe do zhyteni në mendime duke harruar të tashmen. Nëse jeni në një lidhje klima do jetë pasiononte dhe do shkoni gati gati në delir. Përfitoni sa më shumë dhe mos e çoni dëm asnjë moment. Ju beqarët edhe pse do keni shumë persona që do iu vardisen nuk do mjaftoheni dhe do kërkoni më tepër. Kujdes sepse me vone askush nuk do ua varë më. Në punë merrini gjërat shtruar dhe zgjidhini një nga një çështjet që iu japë dhënë. Do e shihni se gjithçka do ju realizohet. Duke bërë shpenzime marramendëse financat do të përkeqësohen ndjeshëm.

Akrepi

Mos u tregoni më egoistë gjatë kësaj dite dhe kthehuni me këmbë në tokë. Hiqni dorë edhe nga autoriteti i tepruar sepse do bëni shumë armiq. Ju që keni një lidhje do vendosni të bëni paqe me partnerin nëse keni kaluar ditë të vështira. Mundohuni të jeni më të sinqertë dhe t’i shprehni hapur ato që mendoni pa mbajtur rezerva. Ju beqarët kësaj here do tregoheni të fshehtë për sa iu përket ndjenjave. Mund të krijoni edhe një lidhje, por nuk do i tregoni askujt. Në punë priten zhvillome të rëndësishme. Do i keni idetë të qarta, por ama mbështetja e shefave do jetë thelbësore. Në planin material do iu rikthehet besimi tek vetja. Shlyeni borxhet që të jeni edhe më të qetë.

Shigjetari

Mërkuri do e përforcojë aftësinë tuaj për të analizuar çdo gjë, por edhe për të vepruar në momentin e duhur. Ju të dashuruarit, duke e kuptuar që koha kalon shpejt, do doni të përfitoni sa më shumë nga momentet kur të jeni pranë partnerit tuaj. Nga ana tjetër partneri nuk do jetë i të njëjtit mendim dhe kjo mund të shkaktojë debate. Jeta shoqërore për ju beqarët do jetë vezulluese dhe shumë e bukur prandaj nuk do mendoni për dashurinë. Në punë nuk do ju mungojnë idetë, por do ju duket pak më shumë shtyrje për të hedhur hapa. Do keni disa vështirësi të vogla sot. Në planin financiar do mbështeteni nga Saturni dhe nuk do keni asnjë problem.

Bricjapi

Ditë jo shumë pozitive kjo e sotmja. Mund të ndesheni edhe me disa persona që do ju mërzitin akoma më tepër. Në jetën tuaj në çift do ndërmerrni disa rreziqe të cilat mund ta dëmtojnë së tepërmi atë. Mendjelehtësia ndonjëherë duhet mbajtur e lidhur me zinxhir. Ju beqarët do jeni në kërkim të shpirtit binjak, por nuk do e gjeni. Në fakt ai do vijë vetëm pas pak kohësh. Në punë nuk do ndiheni të kënaqur me rezultatet që do arrini dhe mund të dorëzoheni plotësisht. Ky në fakt do jetë gabimi më i madh që do bëni. Për të ruajtur qëndrueshmërinë financiare merrni masat e nevojshme. Mos u zbavitni duke shpenzuar pa menduar.

Ujori

Gjatë gjithë kësaj dite, të nxitur nga Urani, do e dini shumë mirë se çfarë do bëni. Do jeni të arsyeshëm dhe do merrni vendime të rëndësishme. Nëse keni një lidhje, jeta juaj sentimentale do jetë shumë origjinale dhe e bukur. Ju thjesht duhet të përfitoni sa të mundeni. Nëse jeni beqarë, do iu duket se dashuria nuk do vijë kurrë për ju. Një takim pasdite do iu bëjë të ndryshoni mendim njëherë e përgjithmonë. Në punë do filloni dalëngadalë të konkretizoni disa projekte. Bëni njëherë një plan dhe me pas ndiqni pikë për pikë ato që keni menduar. Një i afërm do iu japë mbështetjen e tij. Merrni të gjitha masat e nevojshme në mënyrë që financat të mos përkeqësohen shumë. Ulini pak shpenzimet.

Peshqit

Mërkuri mund të sjellë disa turbullira gjatë kësaj dite dhe nervat tuaja nuk do jenë shumë të qeta. Ka mundësi që të ndodhin edhe debate. Nëse jeni në një lidhje kujdesuni më tepër për atë që kini në krah sepse nuk do dilni të zhgënjyer. Bëni kujdes kur flisni dhe mendohuni disa herë para se të veproni. Ju beqarët do keni shumë sukses me seksin tjetër dhe do takoni personin që keni ëndërruar aq shumë. Në planin profesional do nisni një projekt të rëndësishëm, i cili do iu sjellë mjaft përfitime. Mos e frenoni veten asnjë moment, por tentoni. Për sa iu përket financave mos e mbani shpresën tek ndihma e te tjerëve dhe vetë të shpenzoni pa limit sepse do përballeni me probleme.