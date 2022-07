Horoskopi 13 korrik 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Gjatë kësaj dite do ju duhet të bëni më shumë durim për t’ia dalë dhe të keni shpresë për të ardhmen. Ju që keni një lidhje do jeni shumë të sjellshëm me partnerin tuaj dhe marrëdhënia me të ka për të qenë e shkëlqyer. Nuk do keni as ankesën më të vogël për të. Ju beqarët do ndiheni mire ashtu si jeni dhe nuk do bëni as lëvizjen më të vogël për të ndryshuar diçka. Në punë do i keni të gjitha kartat në dorë për të arritur atë që dëshironi. Asgjë nuk do jetë e lehtë, por me pak më shumë përpjekje mund ta arrini. Buxhetin menaxhojeni me maturi dhe keni për ta parë që gjendja ka për të mbetur e mirë gjithë kohës.

Demi

Do e keni te vështirë ta kuptoni veten gjatë kësaj dite dhe nuk do dini çfarë të bëni që të kënaqeni. Nëse keni një lidhje, dëshira për pavarësi nuk do pritet shumë mirë nga ai që keni në krah dhe në disa raste mund të lindin debate. Flisni me të hapur dhe sqarohuni. Nëse jeni beqarë do e keni të vështirë të merrni vendime sado që t’iu pëlqejë dikush. Në punë dita do jetë stimuluese, por disi e ndërlikuar. Do bëni përpjekje për të arritur objektivat pavarësisht sfidave që do ju dalin. Gjendja financiare do jetë shumë herë më ë mirë nga më parë falë një shumë të mirë që do merrni nga një punë e mëparshme.

Binjakët

Sot do jeni shumë pozitivë dhe do keni dëshirë të besoni tek fati dhe lumturia. Nëse keni një lidhje dhe secili do respektojë pavarësinë e tjetrit, gjërat do ecin për mrekulli. Mund të përgatisni edhe surpriza ose darka romantike. Nëse jeni beqarë do keni një ditë të begatë e të mbushur me lumturi. Gjërat do ndodhin në mënyrë të paimagjinueshme dhe do ju mbushin me gëzim. Në punë merrini gjërat sa më shtruar dhe kini më shumë besim tek vetja pasi ashtu do arrini rezultate akoma më të larta. Financat do i mbani gjithë kohës të ekuilibruara.

Gaforrja

Do jeni shumë të drejtpërdrejtë sot dhe nuk do mendoheni dy herë për t’i shprehur ato që mendoni. Jeta juaj në çift do jetë më ë këndshme. Të dyja palët do i tregoni ndjenjat dhe do merreni vesh për gjithçka. Secili do respektojë lirinë e tjetrit dhe kontradiktat do mungojnë. Ju beqarët do kërkoni kudo, por asnjë nga ata që do takoni nuk do ju përshtatet tërësisht. Në punë do i tregoni vlerat që keni dhe nuk do ndaleni për asnjë çast. Gjendja e financave do jetë paksa më delikatë se dje, por duke ulur shpenzimet mund t’ia dilni.

Luani

Të drejtuar nga emocionet ka mundësi që sot edhe të shpërqendroheni e të mos dini çfarë të bëni. Ju të dashuruarit do keni ndjenja vërtet të forta, por ato do i duken ekstreme partnerit. Kritikat e tij mund t’iu lëndojnë dhe do ju bëjnë të mbylleni në vetvete. Ju beqarët do keni plot mundësi për të flirtuar e për t’i bërë gjërat si duhet. Do ju duhet thjesht më shumë shtysë dhe inkurajim nga miqtë. Në punë do jeni të ndrojtur dhe pavarësisht se do dini të bëni çdo gjë që do ju kërkohet nuk do krenoheni dhe e nuk do thërrisni me zë të lartë. Sektori i financave nuk do ketë probleme serioze.

Virgjëresha

Gjatë kësaj dite do ndryshoni tërësisht orientimin e mëparshëm dhe do ju duket sikur do nisni një jetë të re. Nëse jeni në një lidhje dhe keni dyshime për partnerin tuaj, sot duhet të gjeni guximin për të folur hapur e për të zgjidhur gjithçka. Nëse i lini gjërat pas dore situata mund të ndërlikohet edhe më tepër. Ju beqarët nuk do e keni aspak të vështirë ta gjeni dashurinë e madhe. Në punë nuk do merrni kritika nga të tjerët, por do jeni kritikë të vetes. Do doni që gjërat të bëhen sa më mirë dhe do ju riktheheni disa herë detyrave që iu janë dhënë. Për buxhet më të mirë duhet patjetër të shmangni shpenzimet e panevojshme.

Peshorja

Në disa raste, frika e të mos qenit në lartësinë e duhur mund t’iu prishë gjithë ekuilibrin kështu që do jeni në ankth për të bërë më të mirën. Për ju të dashuruarit e sotmja do jetë e privilegjuar. Do jeni të gatshëm të bëni edhe surpriza në jetën tuaj sentimentale vetëm që harmonia dhe alegria të mbizotërojë gjithë kohës. Ju beqarët më mirë të mos nxitoheni dhe t’ia lini çdo gjë kohës, pasi vetëm kështu do përjetoni emocionet dhe kënaqësitë e ëndërruara. Në punë duhet të bëni akoma më shumë përpjekje për të arritur atë që dëshironi. Do ndiqni disa strategji strike dhe keni për t’ia dalë. Buxhetin do dini si ta menaxhoni në çdo moment.

Akrepi

Gjatë kësaj dite do jeni edhe më kreativë dhe do e dëgjoni instinktin tuaj të parë. Ju të dashuruarit do jeni më të logjikshëm dhe do i zgjidhni një e nga një të gjitha mosmarrëveshjet që keni pasur me partnerin. Ju beqarët do realizoni një takim mbresëlënës, por do i merrni gjërat shtruar e nuk do nxitoheni për asgjë. Në punë duhet të shkëmbeni ide e mendime me kolegët sepse do ju vlejnë. Mundet edhe ta vazhdoni një projekt së bashku. Në planin financiar do jeni me shumë fat. Do mund të kryeni të gjitha investimet e menduara dhe gjendja do vazhdojë të mbetet e kënaqshme.

Shigjetari

Nën ndikimin e madh të hënës dhe Saturnit ju nuk do i injoroni dot ato që do thuhen për ju. Ju të dashuruarit do keni nevojë jetike për ngrohtësi dhe harmoni në jetën tuaj. Për fatin e mirë partneri do ju gjendet pranë dhe do mundohet t’ua plotësojë të gjitha dëshirat. Ju beqarët do jeni sharmantë dhe do kenë me tepër mundësi te realizojnë takime fantastike. Në punë mund të aplikoni për një post të ri edhe më të rëndësishëm pasi gjërat nuk kanë aq të vështira sa ju duken. Për të përmirësuar financat nuk duhet të ndërmerrni shumë rreziqe. Nga ana tjetër bëjini mirë llogaritë para se të shpenzoni.

Bricjapi

Marsi ka rrezik t’jua prishë humorin gjatë kësaj dite dhe mund të përballeni edhe me probleme që nuk i keni dëshiruar. Nëse keni një lidhje do jeni shumë rebele dhe do e kundërshtoni për gjithçka atë që keni në krah. Bëni kujdes sepse edhe durimit të tij në një moment do i vijë fundi. Ju beqarët ka mundësi të gaboni dhe të futeni në lidhje problematike që do ua bëjnë jetën shumë të vështirë e të zymtë. Në punë herë pas here do jeni nervozë dhe nuk do i shihni me qartësi gjërat. Asgjë nuk do ju shkojë sipas planeve. Shpenzimet kryejini me shumë maturi dhe përkujdes të paktën sa të kalojë kjo ditë.

Ujori

Gjatë kësaj dite do doni të mbani paksa distance nga të tjerët për të reflektuar me kujdes mbi gjithçka. Ju të dashuruarit do jeni shumë më realistë dhe do qëndroni në çdo moment me këmbë në tokë. Asgjë e keqe nuk ka për t’iu ndodhur. Ju beqarët mirë është të mos rrezikoni gjithçka vetëm për ta ndryshuar statusin sepse do vijë dita që do pendoheni pamasë. Në punë mund të kaloni edhe sfida disi të vështira kështu që do ju duhet me tepër vëmendje. Si të silleni ashtu edhe do shpërbleheni nga yjet. Në planin financiar duhet të jeni më vigjilentë dhe keni për ta parë që situata do mbetet e qëndrueshme.

Peshqit

Hëna dhe Mërkuri do ju bëjnë më të arsyeshëm gjatë kësaj dite. Ju të dashuruarit do keni një ditë rutinë dhe në shumë momente do mërziteni kur të jeni pranë partnerit tuaj. E mira është që në disa momente të shkëputeni prej tij dhe të shoqëroheni me miqtë apo familjarët. Për ju beqarët do jetë një ditë e begatë dhe me shumë fat. Për ju çdo gjë do ndryshojë si me magji. Në punë, nëse merreni me financë apo me tregti, do keni më shumë fat se të tjerët. Do dini të bëni bilance dhe do keni më tepër fitime. Financat sado që të mundoheni nuk do i mbani dot të ekuilibruara.