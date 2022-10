Horoskopi 12 tetor 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

DASHI

Duhet të mësoni të menaxhoni më mirë situatën në dashuri, sepse ajo kërkon më shumë vëmendje. Rrezikoni të humbni gjithashtu durimin lehtësisht, dhe në disa raste humbja e durimit interpretohet si një keqardhje e madhe. Periudha mbetet e mirë edhe në punë. Keni mundësi të shkëlqyera për të vepruar më mirë dhe për të ndërtuar diçka të veçantë.

DEMI

I dashur Demi, sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 12 tetor 2022), ka çështje të pazgjidhura që do të zgjidheshin më mirë para se të jetë tepër vonë. Për ata që janë beqarë, ndoshta është momenti i duhur që të mund të takojnë një shpirt binjak. Duhet të rifitoni stabilitetin, veçanërisht ndaj kolegëve tuaj.

BINJAKËT

Të dashur Binjakë, këtë javë do të ketë kthesën e pritur, qoftë edhe në dashuri. Lajme të mundshme pune dhe disa kontakte të rëndësishme në këtë periudhë. Ndoshta ajo përgjigje e shumëpritur do të vijë. Por ju duhet të jeni të mirë në përveshjen e mëngëve.

GAFORJA

Pamja astrale përmirësohet, por ka ende tension në ajër. Prandaj përpiquni të sqaroheni dhe të mos e merrni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi. Keni të gjitha kredencialet për të bërë mirë dhe për të larguar kënaqësitë e rëndësishme. Thjesht duhet të jeni më të guximshëm.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 12 tetor 2022), gjeni pak qetësi, edhe nëse deri tani jo gjithçka ka shkuar në mënyrën e duhur. Në veçanti, ka një tension në marrëdhëniet romantike. Flisni me partnerin tuaj dhe sqarohuni. Me këta yje është më mirë të mos bëni hapa më shumë sesa mundeni, sidomos në punë.

VIRGJIRËSHA

Keni ende disa komplikime me shefin në zyrë. Në përgjithësi jeni të lodhur nga rutina e zakonshme dhe dëshironi të ndryshoni ajrin, prandaj shikoni përreth. Mund të realizoni një projekt për të cilin keni kohë që punoni, sidomos nëse jeni çift, si për shembull blerja dhe shitja e një shtëpie.

PESHORJA

Peshore të dashura, kjo është një periudhë shumë e favorshme për ju, prandaj përfitoni nëse doni të arrini kënaqësi të mira. Vetëm nëse nuk doni të afroni dashuri, zemra jote do të jetë vetëm. Përndryshe, së shpejti mund të takoni shpirtin tuaj binjak. Situatat që krijohen këto ditë në punë janë të rëndësishme.

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 12 tetor 2022), jeni nën stres, aq sa po përjetoni shqetësime të vazhdueshme që po ju bëjnë të humbni gjumin dhe durimin. Mundohuni t’i jepni përparësi vetes dhe t’i bëni gjërat me qetësi. Ka diçka për të rishikuar, veçanërisht në punë.

SHIGJETARI

Një situatë përgjithësisht e mirë, edhe nëse gjithçka mund të përmirësohet. Por favorizimi i yjeve nuk mjafton. Ju takon juve të veproni më mirë dhe të bëni zgjedhjet e duhura. Secili është krijuesi i fatit të tij. Nëse ka një marrëveshje biznesi në pritje, ajo mund të lidhet në rastin më të mirë.

BRICJAPI

I dashur Bricjap, gjërat do të përmirësohen ndjeshëm në fund të muajit, por tashmë situata është shumë pozitive. Përfitoni për të realizuar projektet tuaja. Agjitacion në punë. Ndoshta gjërat nuk shkojnë ashtu siç dëshironi ose nuk ndiheni veçanërisht të përmbushur.

UJORI

Sipas horoskopit (e mërkurë 12 tetor 2022) të Paolo Fox, problemet nuk kanë munguar në periudhën e fundit, por gjithçka duket se po shkon mirë dhe situata po stabilizohet. Disa shqetësime në dashuri. Në punë duhet të përpiqeni të zgjidhni ndonjë problem ekonomik, sepse keni shpenzuar përtej mundësive tuaja.

PESHQIT

Nëse ka pasur një problem apo një debat, është koha më e mirë për t’u sqaruar dhe për ta zgjidhur atë. Pasditja do të shkojë më mirë, tensionet e lindura në vendin e punës pritet të zhduken dhe mund të rizbuloni atë qetësi që ju kishte munguar deri tani. Me pak fjalë, përveshni mëngët dhe do të shihni se gjithçka do të shkojë në rrugën e duhur.