Horoskopi 12 Shkurt 2024, njihuni me surprizat e yjeve për secilën shenjë

Dashi

Sot, dashuria është favorizuar nga një Venus i shkëlqyer që ju jep emocione të forta. Marrëveshje e mirë me të dashurin/ën për çiftet, por edhe përzemërsia familjare janë në rregull. Ata që janë vetëm, megjithatë, do të sulmohen nga një grimë ‘e humorit të keq’ që mund t’ju prishë ditën! Mërkuri në shenjë do të sjellë lajme dhe mundësi të papritura në punë.

Demi

Dita nuk fillon në drejtimin e duhur, sot ju duhet të përballeni me kundërshtimin e Hënës, gjë që mund të krijojë diçka të papritur. Për fat të mirë, dashuria mbretëron qetësinë! Zemrat e vetmuara sot mund të bëjnë një takim veçanërisht me fat. Do të ketë ndryshime të papritura për shumë nga shenjat, shumë prej të cilave mbajnë surpriza pozitive për karrierën.

Binjakët

Me Venusin më në fund në shenjën tuaj do të përjetoni emocione të forta për të gjithë ata që tashmë janë në një marrëdhënie në çift! Takimet dhe surprizat për ata që janë vetëm do të jenë në axhendë, mos humbisni asgjë! Sot mund të merrni disa lajme të mira në fushën profesionale, por tregohuni të kujdesshëm për të vlerësuar mirë propozimet.

Gaforrja

Sot mund të mbështeteni te partneri/ja për të kaluar një ditë të mbushur me emocione. Disa tensione të vogla do të shfaqen në mbrëmje, por asgjë nuk është e rëndësishme. Beqarët do të duhet të fillojnë të shikojnë rreth e qark për të takuar njerëz të veçantë. Opozita e Mërkurit krijon fërkime, veçanërisht në vendin e punës. Jini të sigurt dhe zbatoni projektet me bindje.

Luani

Së fundi ju keni në anën tuaj edhe favorin e Venusit dhe atë të Mërkurit: tensionet e periudhës së fundit, sidomos në planin sentimental, do të jenë vetëm një kujtim i largët! Zemrat e vetmuara po presin për dashurinë e madhe, mund të jetë afër! Fillimi i javës nuk do të nisë aspak keq, sot ju mund të merrni një lajm të mirë në vendin e punës.

Virgjëresha

Venusi në kundërshtim me shenjën tuaj ju merr edhe një herë për t’ju vënë në pikëpyetje marrëdhënien tuaj romantike: dyshime dhe tensione do të të sulmojnë dhe madje humori nuk do të jetë i mirë! Për beqarët, do të ketë takime të mira: përfitoni nga kjo ditë që të bini në dashuri! Disa shqetësime në punë do t’ju bezdisin, por ju jeni të palëkundur dhe nuk jepni dorë në vështirësitë e para.

Peshorja

Dashuria kthehet për t’ju dhënë kënaqësi të mëdha dhe nëse keni personin e duhur nga ana juaj do të përjetoni një moment të rëndësishëm shërimi pas krizës së periudhës së fundit. Nëse jeni vetëm, do të duhet të prisni disa javë para se të mund të takoheni me persona interesantë. Mërkuri nuk lehtëson marrëdhëniet tuaja ndërpersonale, madje krijon probleme në punë.

Akrepi

Sot hëna do të shkëlqejë në shenjën tuaj, duke ju dhënë një ditë ndjenjash të vërteta dhe të sinqerta, të cilat pothuajse mund t’i prekni me duart tuaja. Beqarët mund të marrin konfirmime të mira nga personi i dëshiruar, i cili do të bëjë që të buzëqeshë zemrën tuaj! Me Jupiterin në shenjë do të keni mundësi të ndërtoni një rrugë afirmimi që së shpejti do të sjellë frytet e saj në punë.

Shigjetari

Planetët parashikojnë disa stuhi të vogla në fushën sentimentale. Ju mund të gjeni veten duke argumentuar me partnerin/en për probleme të kota! Beqarët do të duhet të përpiqen të flasin për të marrë një mendje lidhur me disa njohje të reja, ju do të keni hënën në favorin tuaj. Në punë, Mërkuri garanton rezultate të shkëlqyera, veçanërisht në pjesën qendrore të ditës.

Bricjapi

Nuk do të jetë një ditë shumë e harmonishme, do të keni shumë ulje të disponimit tuaj për shkak të keqkuptimeve me të dashurin/ën tuaj. duhet të jeni të durueshëm! Beqarët mund të gjejnë një person që u jep atyre të gjithë mbështetjen që u nevojitet. Merrni situatën në duar dhe përvishni mëngët, Mërkuri së shpejti do të lërë shenjën tuaj dhe nuk do jetë më pengesë në rrugën tuaj profesionale.

Ujori

Yjet sot falin buzëqeshje për ju, ju mund të mbështeteni në favorin e Venusit që do t’ju garantojnë dashuri dhe pasion pa fund. Mbrëmje super romantike me njeriun e zemrës! Mërkuri dashamirës do të ndihmojë beqarët për të bërë takime me të vërtetë me fat që do të prekin zemrën e tyre! Fazë pozitive nga pikëpamja e punës, transferime dhe përvoja të reja ju presin.

Peshqit

Ndjenjat nuk janë të qeta, marrëdhënia juaj nuk ju kënaq siç duhet. Ju kërkoni konfirmime që partneri/ja nuk duket i/e aftë t’ju japë. Beqarët, nga ana tjetër, mund të kenë vështirësi në fillimin e një marrëdhënieje të re, sepse janë ende të lënduar. Mundësitë e reja janë në rrezik për karrierën profesionale, por nuk krijojnë divergjenca me kolegët!