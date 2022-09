Horoskopi 10 shtator 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Diçka duhet diskutuar privatisht përpara se të nisni një projekt të ri. Gjetja e kohës është një problem. Jeni të vendosur për të arritur një qëllim. Edhe kur nuk ka më asnjë shtysë, ju vazhdoni përpara. Lavdërimet që do t`ju bëjnë, do t`ju rritin besimin.

Demi

Angazhimet që keni rënë dakord të ndërmerrni, ju kanë ngarkuar shumë. Mund të jeni të mërzitur me veten tuaj. Mëgjithatë do të gjeni një mënyrë për ta përmbushur këtë detyrim edhe nëse do të gjeni dikë që t’ju japë një dorë ndihmë.

Binjakët

Një takim pune do të zgjasë më shumë se sa ishte planifikuar. Ju nuk do të jeni dakord me shumë gjëra që thuhen, por nuk dëshironi ta lëkundni varkën. Një moment më i mirë do të vijë për të shfaqur pikëpamjet tuaja.

Gaforrja

Një anulim do të shkaktojë shumë stres dhe ankth. Nuk do të jetë e thjeshtë të rimerrni paratë tuaja mbrapsht për diçka që është anuluar apo për një blerje të gabuar. Ndiqni këshillat e ekspertëve dhe zbuloni të drejtat tuaja ligjore.

Luani

Nuk ka gjasa të ketë ndonjë gjë të pazakontë në një vend që vizitoni. Keni qenë edhe më parë. Ajo që do të jetë e papritur është se do të takoni dikë që e ndjeni si shpirtin tuaj binjak. Mbase kujtimet e së kaluarës do të rikthehen.

Virgjëresha

Një mik në nevojë ka filluar t’ju zhgënjejë. Ju jeni aq të zënë sa nuk keni vërtet kohë për ta. Edhe pse duket se këtë herë ka nevojë më shumë se kurrë. Do duhet të duroni ankesat, pse nuk e ndihmuat.

Peshorja

Sa më shpejt të reagoni, aq më shumë do të mundësoni një ditë të mbushur me të mira. Mos hezitoni të rrëmbeni një shans për të realizuar një ëndërr. Vendosni një kufi shpenzimi përpara se të bëni disa blerje në internet.

Akrepi

Jo vetëm që do të futeni në thelb të një çështjeje konfuze, por do të hyni edhe në një ngatërresë. Një i afërm i moshuar do të ankohet se nuk ka energji. Këmbëngulni që të marrë relaksimin që i nevojitet.

Shigjetari

Për vendimet në lidhje me edukimin e fëmijës duhet të bien të dy dakord. Flisni për këtë me familjen. Të afërmit e moshuar do të bëjnë disa vëzhgime interesante. Kurioziteti juaj do të zgjohet nga diçka që dëgjoni ose shihni. Do të dëshironi të mësoni më shumë, por mund të mos merrni përgjigje të drejtpërdrejta.

Bricjapi

Ju mund të keni kaluar njëzet ditë së bashku ose njëzet vjet, por mund të mos dini ende gjithçka që duhet të dini për një mik apo partner. Nëse sapo jeni bashkuar, do të shijoni fazën e njohjes. Nëse jeni në një partneritet afatgjatë, diçka që zbuloni sot për të kaluarën e partnerit tuaj do t’ju befasojë.

Ujori

Sa më të pazakonta dhe unike idetë tuaja, aq më të etur do të jenë njerëzit për t’i mbështetur ato. Do të mblidhen para për një çështje komunitare që bashkon njerëzit për t’u përfshirë në aktivitete argëtuese. Njerëz të rinj do të hyjnë në jetën tuaj. Shpirti i tyre do të ndezë atmosferën.

Peshqit

Një i afërm i moshuar duket se mendon se ka të drejtë të dijë gjithçka mbi punët e tua. Ju nuk duhet t’u përgjigjeni të gjitha pyetjeve të tyre. Nuk është egoizëm të duash të ruash një shkallë pavarësie. Miqtë janë të lumtur që ju kanë pranë kur gjeni një zgjidhje krijuese për një problem të përbashkët.