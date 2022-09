Horoskopi 1 tetor 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Hëna e plotë do të jetë në shenjën tuaj. Kjo ditë ju gjen pak të trishtuar dhe më pak të shoqërueshëm se zakonisht. Duke mos arritur një harmoni të plotë me të tjerët, do të mendoni se dikush nuk është plotësisht i sinqertë ndaj jush dhe përpiqet në çdo mënyrë të futet në telashe! Siç shkon duke thënë, ‘bëj samë mirë në një situatë të keqe’, dhe nuk do të kesh asnjë problem.

Demi

Ju mund ta rregulloni atë që keni lënë pezull pa mundim, vetëm duke treguar një interes dhe një dialog më të vëmendshëm. Le të flasim për dashurinë, ju do t’i dhuroni të dashurit tuaj një natë emocionuese ose nuk do të humbni asnjë mundësi nëse jeni beqare. Nëse keni momente padurimi, bëni gjithçka vetëm që ta tregoni atë.

Binjakët

Planetët ju bëjnë intuitiv dhe strategjikë. Në fakt, ju do të jeni shahistë të shkëlqyeshëm, nuk do t’i tregoni kundërshtarët tuaj se cilat janë qëllimet tuaja, por në momentin e duhur do të lëvizni copat dhe shahun tuaj! Edhe në dashuri do të jeni të suksesshëm. Lënia e iniciativës së dashurisë për partnerin mund të jetë një strategji e shkëlqyeshme, asgjë nuk do ta kënaqë atë më shumë.

Gaforrja

Një ngjarje e paparashikuar në familje, ndoshta e një natyre financiare, mund t’ju ​​bëjë të nervozoheni. Përveç mbajtjes së qetësisë, përpiquni ta mirëpritni me një frymë përshtatjeje! Vetëm në këtë mënyrë do të shmangni prishjen e humorit të ditës, e cila në letër shpall rezultate të mira në fushat profesionale dhe sentimentale. Mbrëmja përkundrazi do të jetë bujare me ju, për sa i përket dashurisë.

Luani

Ditë e madhe ju pret! Ju jeni absolutisht të vendosur për të arritur qëllimet që i keni vendosur vetes dhe nuk keni ndërmend të shikoni askënd në fytyrë. Fuqia e planeve dhe veprimeve tuaja do të jetë e pabesueshme në këtë ditë me Diellin, Hënën dhe Marsin të rreshtuar në anën tuaj. Dashuri e mire dhe mirëkuptuese ju pret në orët në vazhdim.

Virgjëresha

Një ditë stimuluese dhe produktive. Ju do të dini se si të imponoheni në situatat më të ndërlikuara dhe me njerëzit më të vështirë për tu trajtuar; përveç kësaj, ju do të jeni në gjendje të jepni më të mirën tuaj në çdo situatë. Do të vini re kur dikush të vlerëson dhe kush jo. Një mbrëmje intensive dhe argëtuese për të ndarë me partnerin tuaj dhe një grup të bukur miqsh.

Peshorja

Hëna përballë shenjës tregon reagime tepër emocionale ndaj vëzhgimeve të të tjerëve, madje edhe nga familja. Megjithatë, në punë, ju jeni të mbrojtur nga një qiell që lehtëson kontaktet dhe mundësitë për ata që punojnë në sektorët e ushqimit, bankave ose pasurive të patundshme. Për ata që vijnë nga një lidhje dashurie, një person i ri është në horizont, ai mund të arrijë në 6 ose 7.

Akrepi

Ajo që po mbillni tani shumë shpejt do të japë frytet. Pasi do të rritet dhe do të lulëzojë. Deri nesër Hëna në fushën e gjashtë është e shkëlqyeshme për intervista pune, për të kërkuar një përmirësim të pozitës dhe pagës nëse jeni i punësuar nga të tjerët. Koha e shkëlqyeshme për kohën e lirë, për të kultivuar interesat tuaja dhe për të kaluar momente të lezetshme me të dashurin tuaj.

Shigjetari

Vëmendja e yjeve në sektorin sentimental, do t’ju bëjë të jeni më të vëmendshëm dhe argetues diten e sotme. Hëna në fushën e pestë premton një mijë e një mrekulli për zemrën dhe ndjenjat! Nëse po prisnit momentin e duhur për të rrëmbyer një premtim ose për të vendosur një projekt të rëndësishëm, përpara me shpejtësi të plotë ka ardhur koha tani ose kurrë! Puna do të jetë burim i mundësive, vigjilencës mendore dhe ideve të shkëlqyera.

Bricjapi

Hëna e trazuar në Dash, familja, sfera private, madje edhe fqinjët në mes. Për shkak të brishtësisë kaluese të mendimit, është më mirë të diskutosh dhe të marrësh vendime të Dielën, me Hënën në Dem. Merrni kohën tuaj nëse ju duket se nevojat tuaja përplasen me diçka ose dikë. Në disa raste është më mirë të kaloni pengesa sesa ta sulmoni atë që nuk ju ka faj!

Ujori

Dita ju buzëqesh falë një qielli miqësor, nxitës impulsiv dhe optimizmave të pazakonta. Do të jeni të vetëdijshëm për cilësitë tuaja që do t’ju mundësojnë të bëni gjithmonë hapat dhe ndërhyrjet e duhura për të arritur atë që propozoni. Përfshihuni në punën tuaj dhe prezantoni iniciativa të reja. Në fushën e dashurisë nuk ka asgjë të marrë për të mirëqenë dhe nuk ka asgjë të pamundur.

Peshqit

Ditë produktive kjo e sotmja. Kështu që të mund të planifikoni aktivitete dhe gjëra personale, ne kujtojmë se deri të Dielën ju ndiqni një Hënë e cila është në gjendje t’ju japë paratë që prisni. Mërkuri dhe Saturni përfaqësojnë një energji kaq të fortë sa të lejon të guxosh edhe atë që zakonisht ke frikë. Dashuria më pas zbukuron gjithçka, të fton të planifikosh udhëtime dhe arratisje.