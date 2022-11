Horoskopi 1 dhjetor 2022: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi: Zemra juaj përmban pasuritë e ditës. Nëse doni të blini tokë, yjet janë në anën tuaj. Nuk ka situata si sheqeri dhe erëza në pjesën e përparme, kështu që është mirë të mbështeteni në to dhe të përballeni me çdo gjë që ju hedh jeta. Harxhoni energjinë tuaj në atë që e bën shpirtin tuaj të këndojë dhe turma do të brohorasë me zë të lartë. Kujdesuni për shëndetin tuaj oral sepse nëse nuk jeni të kujdesshëm mund të keni probleme me dhëmbët.

Demi: Ju mund t’i shikoni gjërat realisht. Mos i shpërndani paratë tuaja për t’u bërë përshtypje të tjerëve. Mbani në mend se ju keni një komunitet për të ushqyer, jo një turmë për të bërë përshtypje. Si një besnik i familjes, ju duhet të “mbushni” disa çështje familjare ndërsa luani rolin e një njeriu të gjerë në punë. Qëndroni jashtë çdo situate potencialisht të diskutueshme. Për shkak se jeni të lidhur me çakrat e rrënjës dhe të zemrës, mund të keni probleme me zemrën ose veshkat.

Binjakët: Përpiquni të vendosni një ekuilibër midis unike dhe aftësive tuaja. Nëse po planifikoni të blini një shtëpi, merrni kohën tuaj dhe mendoni para se të veproni. Mosmarrëveshjet janë pjesë e natyrshme e jetës, nuk ka nevojë të ndiheni keq për gjërat që nuk mund t’i kontrolloni. Pozicioni i Saturnit tregon se do të arrini rezultatet e dëshiruara. Do të jeni “të përshtatshëm si violinë”, të rrethuar nga buzëqeshjet dhe lumturia.

Gaforrja: Merrni parasysh thellësitë emocionale që lidhen me shenjën tuaj. Puna e zgjuar do të forcojë marrëdhëniet tuaja. Zgjidhni fjalët me kujdes dhe jini të sjellshëm me të dashurit tuaj, sepse familja është e vetmja gjë për të cilën mund të kapemi në kohë të vështira. Mundohuni të mbani një qëndrim pozitiv. Vetëbesimi juaj do t’jua shpëtojë ditën.

Luani: “Një zemër ari” është mënyra më e mirë për t’ju përshkruar. Të qenit tepër bujar mund të çojë në borxhe, humbje të mëdha dhe madje edhe probleme ligjore, kështu që vazhdoni me kujdes. Të kesh të drejtë është e rëndësishme, por mos harroni sjelljet tuaja themelore kur merreni me të padrejtët. Përqendroni përpjekjet tuaja për të kryer punën në mënyrë korrekte dhe jini plotësisht të përkushtuar ndaj punës tuaj.

Virgjëresha: Ju pëlqen të analizoni situatat, njerëzit dhe objektet rreth jush përpara se të arrini ndonjë përfundim. Përqendrohuni në cilësitë tuaja pozitive dhe mbani në mend se rastësia favorizon mendjen e përgatitur. Ka një mbledhje apo festë familjare dhe ka disa lajme të mira rrugës. Mos harroni se çelësi i suksesit është puna e vështirë dhe nuk ka rrugë të shkurtra. Nëse çakra diellore, e cila drejton sistemin tretës dhe zorrët, nuk kujdeset siç duhet, mund të shkaktojë probleme të vogla.

Peshorja: Mos harroni se intuita juaj mund të shërbejë si një hartë udhëzuese për rrugën që duhet të ndiqni. Mbani një qëndrim pozitiv dhe jini të pasionuar për çështjet në fjalë, duke mbajtur një qëndrim të vendosur për atë që besoni. Mund të merrni disa të ftuar të cilët nuk ju pëlqejnë, por mos u shqetësoni sepse gjërat duket se po shkojnë mirë me familjen. Nëse dëshironi një promovim, përgatituni sepse do ta merrni së shpejti. Kujdesuni për atë që hani.

Akrepi: Dielli që kalon në shenjën tuaj tregon fillimin e kohëve tuaja më të mira përpara. Ju mund të humbni pasurinë tuaj si rezultat i një gabimi budalla ose një vendimi të nxituar, kështu që mbani kokën lart dhe mendoni qartë. Është koha që retë të ndahen dhe dielli të shkëlqejë, duke shëruar plagët e vjetra në zemrat tona. Gjërat që më parë ishin “të pasigurta” duket se janë zgjidhur. Mos harroni të vazhdoni punën e mirë dhe të shmangni të qenit dembel.

Shigjetari: Si një shenjë zjarri, energjia juaj shpreh forcën tuaj. Situata juaj financiare përshkruhet më së miri si “asgjë për të humbur dhe asgjë për të fituar”. Të gjitha janë të qeshura dhe brohoritje sepse do të merrni një lajm shumë të mirë nga një anëtar i ngushtë i familjes. Në vend që të dëgjoni këshilla, përpiquni të gjeni pasionin tuaj të vërtetë dhe do të lëvizni zemrat me punën, pasionin dhe përkushtimin tuaj. Ndonjëherë gjithçka që ju nevojitet është pak pushim për t’u freskuar.

Bricjapi: Është koha për të marrë më shumë përgjegjësi dhe për të ecur vetëm. Ju mund të dëshironi të bëni një blerje të madhe, por mos jini shumë të pangopur. Do të hasni mundësi për të ngjitur shkallët e suksesit. Ndjenja juaj e “përgjegjësisë” është e vetmja gjë që i bën të dashurit tuaj të bien kokë e këmbë për ju. Ata që kërkojnë punë me siguri do të shohin disa rezultate pozitive së shpejti. Kushtojini vëmendje zakoneve dhe orarit tuaj të të ngrënit.

Ujori: Ju jeni një mendimtar i thellë që kënaqet me zgjidhjen e mistereve dhe problemeve deri në thelbin e tyre, siç përfaqësohet nga simboli i bartësit të ujit. Investimi në pasuri të paluajtshme mund të sjellë fitime të mëdha dhe të rrisë ndjeshëm të ardhurat tuaja. Shmangni bisedat e panevojshme dhe krijoni zakonin e injorimit të gjërave. Punoni shumë dhe mendoni në mënyrë strategjike për të thyer të gjitha barrierat në punë. Të hash ushqimet e duhura, të ushtrohesh dhe të qëndrosh në formë, qëllimi juaj i ri tani po bën magjinë e saj dhe po ju afron me pozitivitetin dhe zgjimin shpirtëror.

Peshqit: Duke u fokusuar në aftësitë tuaja natyrore, do të bëheni një magnet për mrekulli. Merrni një moment për të vlerësuar udhëtimin dhe më pas pranoni yllin e artë që meritoni. Bëjeni shtëpinë tuaj një pikë të nxehtë për përhapjen dhe marrjen e dashurisë, kujdesit dhe respektit. Suksesi që kërkoni është pothuajse afër, por duhet të mbani mend pikat e forta dhe aftësitë tuaja. Në ditët e ngarkuara, përpiquni të ruani nivelin tuaj të energjisë dhe shmangni pijet e ftohta.