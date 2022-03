Hodhi gruan nga kati i tretë në Kamzë, Gjykata vendos për “fatin” e 61-vjeçarit

61-vjeçari Dilaver Idrizi, i cili dhunoi dhe hodhi nga ballkoni i katit të tretë gruan e tij në Kamzë, është lënë në burg nga Gjykata e Tiranës.

Para gjyqtarëve të çështjes ai ka dalë me kokën ulur në shenjë pendese.

Idrizi më 11 mars, pak ditë pas festës së 8 marsit dhe disa urimeve që i kishin mbërritur Valbonës, gruas me të cilën bashkëjetonte kishte nisur të konfliktohej me të. Burri e kishte ushtruar dhunë fizike e psikologjike ndaj gruas dhe më pas e kishte hedhur nga kati i tretë i ballkonit.

Pasi kanë mbërritur në spital dhe janë pyetur nga policia, burri ka treguar se gruaja e tij është rrëzuar aksidentalisht nga ballkoni teksa ishte duke nderë rrobat në tel. Ai e ka detyruar gruan të japë të njëjtin version dhe nuk e ka lejuar të takohet me njerëz të tjerë nga frika se mund të tregonte të vërtetën. Por në një moment gruaja ka arritur të flasë me gocën e saj dhe t’i tregojë të vërtetën e ngjarjes. Kjo e fundit e ka denoncuar në polici 61-vjeçarin i cili bashkëjetonte me mamanë e saj që prej vitit 2009. Vajza ka treguar në polici se Idrizi ushtronte dhunë të vazhdueshme ndaj mamasë së saj dhe se ajo dhe vëllai kishin qenë dëshmitarë të kësaj dhune.