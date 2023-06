Historia e madhe e Kuranit më të vogël në botë që ndodhet në Shqipëri

Një nga kopjet e librit të shenjtë të Kuranit, me përmasa të vogla të barabarta me ato të një pulle poste ndodhet në Shqipëri.

Siç është bërë e ditur, libri është në pronësi të familjes Prushi, që e ka trashëguar këtë pasuri të çmuar brez pas brezi.

Familja Prushi ka një ritual të veçantë për mirëmbajtjen e librit të shenjtë. Rituali është gjithmonë i njëjtë. Mario Prushi lan me kujdes duart dhe fytyrën përpara se të puthë dhe të vendosë në ballë një prej Kuraneve më të vegjël në botë.⁠

“Ne e kemi ruajtur brez pas brezi me përkushtim absolut”, thotë Mario Prushi, 45 vjeç, në shtëpinë e tij në Tiranë.

Ekspertët thonë se është një nga Kuranët më të vegjël në qarkullim, me librin e vogël që mbahet brenda një kutie argjendi, e nxirë me kalimin e viteve.

Vetëm 2 centimetër i gjerë dhe 1 centimetër i hollë, libri thuajse zhduket në pëllëmbën e pronarit të tij dhe mund të lexohet vetëm me një xham zmadhues.

Është e vështirë të përcaktosh se kur daton ky Kuran, në mungesë të analizave shkencore, por sipas studiuesit Elton Karaj, libri me 900 faqe ka nisur të qarkullojë që prej shekullit të 19-të.

“Ky Kuran është printuar në një format shumë të vogël, është ndër më të vegjlit në botë. Në pamje të parë mund të them se publikimi i tij daton nga fundi i shekullit të 19-të”, thotë Karaj./al