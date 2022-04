Historia e “kumbarës së kokainës”, kush ishte Griselda Blanco dhe pse u quajt “vejusha e zezë”

Një nga pionieret e industrisë kolumbiane të tregtisë së kokainës, ose “Mbretëresha e Kokainës”, ishte Griselda Blanco, një femër shpërndarëse droge. Ndonëse ishte grua, ajo nuk ishte më pak e etur për gjak se homologët e saj meshkuj dhe as më pak efektive në tregtinë e drogës. Gjatë viteve të saj në detyrë, ajo trafikoi mijëra ton drogë dhe urdhëroi një numër të panjohur ekzekutimesh.

Griselda Blanco ka lindur më 15 shkurt 1943 në Santa Marta, Kolumbi. Ajo u rrit në varfëri dhe jeta e saj kriminale filloi që në moshë të re. Nëna e saj, ”Anna Lucia Reisterpo”, u vendos në Medellin me të kur ajo ishte 3 vjeç. Nuk ka asnjë informacion për babain e saj.

Sipas disa dëshmive në moshën 11-vjeçare, ajo ka ndihmuar në rrëmbimin e një djali. Kur familja e tij e pasur refuzoi të paguante një shpërblim, Griselda e qëlloi për vdekje. I dashuri i nënës së saj e përdhunoi dhe abuzoi me të dhe kjo e bëri atë të largohej nga shtëpia e saj kur ishte vetëm 16 vjeç. Ajo jetonte në rrugë dhe punonte si prostitutë. Një vajzë që nga fëmijëria u tërhoq zvarrë në botën e krimit dhe zgjodhi dhunën për të bindur burrat rreth saj se ajo është një arrë e vështirë për t’u goditur.

Bashkëshortët dhe fëmijët

Griselda Blanco është martuar tre herë. Carlos Trujillo ishte burri i saj i parë. Ajo u martua me të kur ishte ende adoleshente dhe patën tre djem, Osvaldo, Uber dhe Dixon. Të tre u vranë gjatë një përplasjeje të përgjakshme. Të dy u ndanë shumë keq dhe në fund të viteve ’60, sipas raportimeve, Blanco urdhëroi vrasjen e tij, shkruan abcnews.al.

Martesa tjetër e Blanco-s ishte në fillim të viteve 1970 me tregtarin e drogës Alberto Bravo, i cili e prezantoi atë me tregtinë e kokainës. Kështu Blanco u angazhua në bizneset e tij të cilat i zhvilloi me të dhe ato ishin shumë fitimprurëse. Më pas ata u transferuan në Nju Jork dhe çifti kontrabandonte më shumë se tre ton kokainë në Shtetet e Bashkuara çdo vit, duke fituar rreth 80 milionë dollarë në muaj.

Nga mesi i viteve 1970, Griselda kishte tashmë pilotë avionësh në shërbim të saj për të transportuar drogën nga ajri. Ajo bënte edhe të brendshme me kuti të fshehura për trafik droge. Në 1975, Blanco u kthye në Kolumbi për t’u përballur me akuzat për drogë. Atë vit ajo besoi se Alberto po vidhte para nga ajo dhe një e shtënë mes çiftit rezultoi në vdekjen e tij.

Blanco vazhdoi jetën e saj dhe u martua me Dario Sepulveda dhe ata patën një fëmijë, Michael Carleone. Në vitin 1983 ai u divorcua nga Blanco dhe rrëmbeu Michael kur ata nuk u pajtuan se kush do të kujdesej për të.

Blanco më pas pagoi një vrasës dhe vrau Dario për të kthyer fëmijën e saj. Kështu ajo u bë e njohur si “Vejusha e zezë”, sepse vrau të tre burrat e saj.

Perandoria e drogës

Griselda Blanco bëri emër si “Kumbara e Kokainës” ndërsa ishte në Miami. Duke u përpjekur të eliminonte konkurrencën që kishte, ajo tregoi guximin dhe mizorinë që e zhyti qytetin në një periudhë dhune të njohur si “Luftërat e Kaubojve të Kokainës”.

Ajo urdhëroi vrasje të shumta, shumë prej të cilave u kryen nga persona të armatosur me motoçikleta, një praktikë që ai e kishte shpikur vetë. Një numër i vrasjeve ndodhën në mes të ditës, duke përfshirë të shtënat në një qendër tregtare në vitin 1979.

E shënjestruar nga rivalët dhe nga frika për jetën e saj, Blanco u transferua në Kaliforni në vitin 1984. Një vit më pas ajo u arrestua dhe u transferua në Nju Jork për t’u përballur me akuzat për drogë dhe rreth 200 vrasje në të cilat ishte përfshirë. Ajo u shpall fajtore dhe mori një dënim maksimal prej 15 vjetësh. Ndonëse ishte në burg, ajo vazhdoi të sundonte perandorinë e saj me dinakëri dhe shumë dhunë.

Në vitin 1994 ajo u akuzua për tre akuza për vrasje, duke përfshirë një ish-oficer policie. Në vitin 1998, Blanco më në fund u deklarua fajtore në këmbim të uljes së dënimit të saj. Gjashtë vjet më vonë, ajo u lirua dhe u dëbua në Kolumbi, ku u tërhoq nga krimi.

Në vitin 2012, ndërsa Blanco po bënte pazar te një kasap në Medellin, Kolumbi, dy të rinj në trotuarin përballë, duke parë njëri-tjetrin me nervozizëm, vunë motorin përpara dhe tjetri nxori pistoletën e tij, e cila ishte fshehur poshtë rripit. Ata e ekzekutuan me dy plumba në kokë dhe u zhdukën me shpejtësi marramendëse. Griselda Blanco, “kumbara e kokainës”, vdiq ashtu siç jetoi gjithë jetën./abcnews.al