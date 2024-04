Historia e 28-vjeçares që do i japë fund jetës në maj përmes eutanazisë, rrëfen arsyen e vendimit

Një 28-vjeçare nga Holanda, ka vendosur t’i nënshtrohet eutanazisë muajin e ardhshëm, për shkak të problemeve të rënda psikologjike që ajo thotë se po ia bëjnë jetën të padurueshme.

Zoraya ter Beek foli për median “The Free Press” për vendimin e saj të diskutueshëm, por më vonë ajo kritikoi mediat për trajtimin gazetaresk të çështjes së saj, madje duke akuzuar kolumnistin se ka lënë një pjesë të deklaratave të saj dhe ka keqinterpretuar të vërtetën.

Në postimin e saj të djeshëm, vajza bën të ditur se do të mbyllë llogarinë e saj në Twitter më shpejt se sa e kishte menduar, për shkak të mesazheve injorante dhe urrejtjeje që po merr pas publikimit të rastit, duke konfirmuar megjithatë se prilli do të jetë muaji i fundit i jetës së saj nëse gjithçka shkon mirë me planet e saj.

“Ishte nder t’u ofroj dije njerëzve që ishin të hapur për të mësuar”, ka shkruar ajo në postimin e saj lamtumire. Sipas The Free Press, Zoraya ter Beek, e cila jeton në një qytet të vogël holandez afër kufirit gjerman, dikur ëndërronte të bëhej psikologe. Mirëpo, asnjëherë nuk arriti të mbaronte shkollën dhe as të fillonte karrierën, pasi depresioni me të cilin po përballej prej shumë vitesh, i kombinuar me autizmin dhe probleme të tjera, i sabotonte çdo hap. “Tani ajo është e lodhur duke jetuar, edhe pse thotë se është e dashuruar me të dashurin e saj, një zhvillues 40-vjeçar dhe jeton në një shtëpi të bukur me dy macet e saj”.

Sipas raportit, 28-vjeçarja vendosi të vdiste pasi psikiatri i tha se nuk mund të bënte asgjë më shumë për ta ndihmuar, pasi ata tashmë kishin provuar gjithçka dhe se gjërat “nuk do të përmirësoheshin kurrë për të”.

Në atë moment ajo mori vendimin e saj.

“Gjithmonë e kam ditur se nëse nuk do të përmirësohej, nuk do të duroja më ta bëja këtë”.

Vajza ka folur për tatuazhin që ka në krahun e majtë, pemën e jetës. “Edhe pse kjo pemë zakonisht simbolizon rritjen dhe fillimet e reja, pema ime është e kundërta. I humbet gjethet, vdes. Dhe pas vdekjes së tij, zogu fluturon larg. Nuk e shoh si largimin e shpirtit, por më shumë si lirimin tim nga jeta”. “Çlirimi”, siç e quan ajo vdekjen, do të vijë në shtëpinë e saj, në prani të mjekut që do ta ndihmojë. 28-vjeçarja dëshiron që kjo të ndodhë në divanin e saj, pa muzikë.

Zoraya ter Beek, përshkroi se si do të funksionojë procesi i saj i mesazheve TFP. “Mjeku nuk po nxiton. Nuk hyn e të thotë “shtriu të lutem!” Shumicën e kohës i paraprin një filxhan kafe për të qetësuar nervat dhe për të krijuar një atmosferë paqësore. Më pas ai do të më pyesë nëse jam gati. Unë do të shkoj në vendin tim në divan. Ai do të më pyesë përsëri nëse jam e sigurt dhe më pas do të fillojë procesin dhe do të më uroj një udhëtim të mbarë. Ose, në rastin tim, natën e mirë, sepse e urrej shprehjen “Udhëtim të mbarë”. Nuk po shkoj askund”.

Si pjesë e procedurës, mjeku do t’i japë ter Beek një qetësues, dhe më pas një ilaç që do të ndalojë zemrën e saj. Pasi ajo të ketë vdekur, një komitet i posaçëm do të shqyrtojë rrethanat e vdekjes së saj, duke verifikuar që doktoresha plotësonte standardet e kërkuara dhe qeveria holandeze (në shumicën dërrmuese të rasteve) do ta shpallë të ligjshme përfundimin e jetës së saj.

Zoraya ter Beek, thotë se i ka kërkuar të dashurit që të jetë me të deri në fund. Ajo nuk dëshiron një varrim , pasi nuk ka shumë të afërm dhe mendon se miqtë e saj nuk do të kenë dëshirë të shkojnë.

Në vend të kësaj, i dashuri i saj do të shpërndajë hirin e saj në një vend të bukur në pyllin që ata kanë zgjedhur së bashku.

“Kam pak frikë nga vdekja, sepse është e panjohura absolute. Ne nuk e dimë vërtete se çfarë është më pas, apo nuk ka asgjë? Kjo është pjesa e frikshme”.

Free Press, raporton se rasti i 28-vjeçares i bashkohet një numri në rritje të njerëzve në Perëndim që zgjedhin të vdesin në vend që të vazhdojnë të jetojnë me dhimbje, pavarësisht se kjo dhimbje shpesh mund të trajtohet.

Gjithnjë e më shumë njerëz po vendosin t’i japin fund jetës së tyre, sepse vuajnë nga probleme të shëndetit mendor si depresioni ose ankthi, të shoqëruara nga pasiguria ekonomike, ndikimi i mediave sociale dhe çështje të tjera, vëren kolumnisti, qasja e të cilit zemëroi 28-vjeçaren ter Beek.

“Ai nxitoi historinë time, i nxori fjalët e mia jashtë kontekstit, nuk kam as çrregullim të personalitetit kufitar”, ka shkruar vajza në një postim të zemëruar pas publikimit të artikullit.

Holanda u bë vendi i parë në botë që legalizoi vetëvrasjen e asistuar në vitin 2001. Në vitin 2022, kishte 8720 vdekje të eutanizuara në vend, që është rreth 5% e të gjitha vdekjeve në vend, sipas Neë York Post. Shkurtin e kaluar, ish-kryeministri holandez 93-vjeçar Dries van Agt dhe gruaja e tij vdiqën dorë për dore nga eutanazia.