Hiqni dorë menjëherë prej këtyre zakoneve, ju bëjnë të dukeni më të vjetër!

Disa njerëz duken natyrshëm më të rinj ndërsa të tjerët kanë një pamje pak më të pjekur.

Disa zakone mund të ndikojnë në këtë, dhe ato lënë gjurmët e tyre së pari në fytyrat e njerëzve, shkruan Eat This, Not That.

Më poshtë u sjellim disa nga këto zakone:

E teproni duke konsumuar alkool

Alkooli ka një numër efektesh negative që shihen pothuajse menjëherë. Ai bën që lëkura të dehidrohet, dhe gjithashtu shkakton inflamacion që shkaktohet nga skuqja dhe kapilarët e plasaritur. Për shkak të gjithë kësaj, ju mund të dukeni më të vjetër se sa jeni në të vërtetë.

Një studim i vitit 2019, i kryer në më shumë se 2.300 gra, tregoi se gratë që pinë më shumë se tetë pije në javë kishin më shumë rrudha, zona nën sytë e tyre ishte e ënjtur dhe ato humbën vëllimin në pjesën qendrore të fytyrës.

Nuk pini mjaft ujë

Nëse nuk pini mjaft ujë, kjo mund të çojë në dehidrim, i cili mund të shfaqet në fytyrë me thatësi, rrudha të vogla dhe rrathë të errët. Sipas hulumtimit të fundit, gratë duhet të pinë rreth 15.5 gota lëng në ditë, dhe burrat 11.5. Këto përfshijnë ujë, lëng nga ushqimi dhe pijet e tjera.

Jeni duhanpirës

Tymi i cigares përmban qindra toksina, dhe pirja e duhanit ngushton enët e gjakut dhe zvogëlon qarkullimin e oksigjenit, dhe kështu furnizimin e lëkurës me lëndë ushqyese. E gjitha tingëllon si një recetë për plakjen e parakohshme, dhe shkenca ka konfirmuar se është e vërtetë.

Një studim i kryer me 79 palë binjakë tregoi se ata që pinë duhan kishin rrathë të errët më të theksuar, rrudha rreth buzëve dhe lëkurë të varur rreth faqeve.

Nuk përdorni krem kundër diellit

Nëse e ekspozoni shumë lëkurën tuaj në diell, kjo mund të rezultojë në thatësi dhe djegie, gjë që nuk shkon në favor të një pamje rinore. Me kalimin e kohës, rrezatimi UV mund të shkaktojë dëmtime të përhershme dhe ndryshime në lëkurë. Për të shmangur këtë, duhet të vendosni një krem ??kundër diellit çdo ditë, të paktën 30.

Hani shumë sheqer

Kolagjeni dhe elastina janë dy përbërje në lëkurë që sigurojnë që ajo të mbetet e fortë dhe rinore. Sheqeri i minon të gjitha. Një studim i kohëve të fundit tregoi se kur njerëzit konsumojnë sasi të mëdha të fruktozës dhe glukozës, ata lidhen me aminoacidet në kolagjen dhe elastinë duke i dëmtuar kështu dhe duke ngadalësuar procesin natyral të rimëkëmbjes së lëkurës.

Nuk flini mjaftueshëm

Ndërsa flini, shumë sisteme në trup shërohen dhe rigjenerohen. Mungesa e gjumit mund të shihet në fytyrë, dhe sipas një studimi, në gratë që flinin mirë, pengesa sipërfaqësore e lëkurës u rikuperua më shpejt sesa tek ato që nuk fjetën mirë.