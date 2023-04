Hetimet për vrasjen e Nikulajt kthehen në pikën zero, lirohen turistët, “postieri i vdekjes” ende mister

Hetimet për identifikimin dhe arrestimin e vrasësit të Ardian Nikulajt janë kthyer në pikën zero.

Policia e Lezhës, pas gjetjes së makinës “Land Rover” shoqëroi në polici dy shtetas të huaj, një burrë dhe një grua.

Pas marrjes në pyetje, policia ka përjashtuar mundësinë që ata mund të jenë bashkëpunëtorë.

“Kemi ardhur në Shqipëri për turizëm. Kemi marrë një shtëpi me qira në fshatin Kukël. Nuk kemi lidhje me ngjarjen”, kanë thënë ata.

Pas marrjes në pyetje, dy të huajt janë lënë të lirë.

Sipas policisë, makina “Land Rover” transportoi motorin e vrasësit, pasi ky i fundit u largua nga vend ii ngjarjes.

Ndërkohë, pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë se vrasësi i biznesmenit Ardian Nikulaj në Shëngjin ka qenë i vendosur për të kryer ekzekutimin në momentin më të përshtatshëm të cilin e ka pritur disa ditë.

Pamjet e marra në pedonalen e Shëngjinit kanë fiksuar autorin me të njëjtin mjet dhe me të njëjtën veshje edhe në datat 17 dhe 18 prill. Ai ka qëndruar pa lëvizur për orë të tëra para lokalit “Coral” në pritje të momentit kur objektivi i tij do të ishte vetëm. Momenti i përshtatshëm u krijua rreth orës 13.30 të datës 19 prill kur Ardian Nikulaj u ul në një tavolinë vetëm.

Burri i veshur me një jelek fosforishent si të policisë, apo si një “postier i vdekjes” me kasketë në kokë hyri në lokal. Brenda pak sekondash, nxori armën dhe qëlloi pa mëshirë, fillimisht pak hapa larg shenjestrës dhe më pas afrohet për t’u siguruar që e kreu porosinë./Albeu.com/