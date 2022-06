Heqja e vetos, lideri i opozitës bullgare: Gati t’i japim “dritën jeshile” Shqipërisë dhe Maqedonisë

Ish-kryeministri bullgar Bojko Borisov, tashmë lideri i opozitës, ka reaguar për mediat pasi konfirmoi votat për heqjen e vetos ndaj Maqedonisë së Veriut për hapjen e negociatave.

“Kryeministri dhe shumica qeverisëse marrin vendime të vështira dhe jopopullore kur mbajnë një parim, dhe parimi është që për momentin partnerët euroatlantikë duan zgjerimin e Ballkanit. Nuk mund ta imagjinoj një kryeministër – tema më e rëndësishme për Evropën, për Amerikën, për ne, as që e ka lexuar! Dhe dje gënjeu sërish se do të shkonte në këshill dhe do të akuzonte dikë se i ndërhynte në punë”, tha Borisov, duke sulmuar kryeministrin drejt largimit, Kiril Petkov.

“Kiril Petkov ia lejon vetes të gënjejë në Bruksel se po e shqetëson ministri i sllavëve, se po e shqetëson partia jonë”, shtoi Borisov.

Borisov tha se kishte folur me ligjvënësit e partisë së tij, GERB, për t’i dhënë dritën jeshile Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë.

“Pra, Petkov duhet të thërrasë menjëherë një mbledhje të Këshillit të Ministrave, për të bërë propozime, për të ardhur në parlament”, tha Borisov.