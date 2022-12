Heqja e barrikadave, reagon Borrell: Mbizotëroi diplomacia

Përfaqësuesi i Lartë i BE-së, Josep Borrell, ka reaguar pas nisjes së heqjes së barrikadave në veri të Ksoovës. Ai tha se diplomacia çoi në ulje të tensioneve, derisa tha se tashmë është koha për një progres urgjent në procesin e dialogut.

Postimi i Plotë:

“Diplomacia mbizotëroi në uljen e tensioneve në veri të Kosovës. Dhuna nuk mund të jetë kurrë zgjidhje. Mirëpresim lidershipin e përgjegjshëm të Presidentit Vuçiq dhe Kryeministrit Kurti. Një punë e madhe ekipore e BE-së, SHBA-së dhe KFOR-it. Faleminderit të gjithë atyre që u përfshinë. Tani kemi nevojë për progres urgjent në dialog”.

Diplomacy prevailed in de-escalating tensions in north Kosovo. Violence can never be a solution.

Welcome responsible leadership of President Vučić & Prime Minister Kurti.

Great EU, US & @NATO_KFOR teamwork. Thanks to all involved!

We now need urgent progress in the Dialogue.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 29, 2022