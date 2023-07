Hëna e re në Gaforre: Cilat shenja preken më shumë?

Hëna do të jetë në shenjën e Gaforres nga e hëna, 17 korrik. Jini të përgatitur për momente intensive emocionale, ndjeshmëri dhe luhatje humori. Na bën thirrje që të jemi pozitivë dhe të ndjekim zemrat tona, të fokusohemi te familja dhe ata që duam, ndërkohë që vijnë për të tronditur botën tonë emocionale.

Dhe ndërsa ne të gjithë jemi shumë të prekur, në fund të fundit, Gaforrja drejtohet nga Hëna, gjë që shpjegon pse shenjat e mëposhte preken më shumë.

Dashi

Çështjet që lidhen me shtëpinë dhe ndjenjat tuaja të brendshme theksohen gjatë kësaj Hënë, ndaj është shumë e rëndësishme të reflektoni se çfarë ju bën të ndiheni të sigurt edhe në këtë kohë. Një ndryshim në hapësirën tuaj personale ose në vendin e punës ka të ngjarë këto ditë. Dikush nga njerëzit e tu mund të ketë nevojë për ndihmë, ndërsa ju do të dëshironi të kaloni më shumë kohë me njerëzit tuaj. Pasiguritë tuaja mund t’ju çojnë në tensione me të afërmit tuaj dhe mënyra juaj e papritur e të shprehurit mund t’ju bëjë të humbni durimin. Mos harroni se nuk keni gjithmonë të drejtë dhe mos u përpiqni t’ua impononi mendimin tuaj të tjerëve nëse doni të merrni rezultatet e duhura.

Gaforrja

Frika, ankthi dhe pasiguritë dalin në pah me Hënën e Re në shenjën tuaj. Ju mund të pendoheni për zgjedhjet tuaja të kaluara ose disa zbulime mund t’ju shqetësojnë dhe t’ju vënë në procesin e të menduarit dhe rishikimit të disa vendimeve që keni marrë. Hëna kundërshton Plutonin retrograd, kështu që dinamika e marrëdhënies tuaj është e testuar. Në çdo rast, kjo Hënë ju jep mundësinë të kuptoni shumë dhe të pretendoni ëndrrat tuaja në nivel profesional dhe personal.

Peshorja

Kjo hënë rrotullohet rreth familjes, me biznesin gjithashtu në fokus. Sqaroni qëllimet tuaja në mënyrë që t’i arrini ato duke qenë të kujdesshëm ndaj impulsivitetit dhe egoizmit tuaj. Kërkesat e të tjerëve mund t’ju zhgënjejnë dhe mund t’ju çojnë në shpërthime që vetëm se nuk do t’ju bëjnë asgjë. Mos harroni të qëndroni optimistë dhe mbani mend se pavarësisht vështirësive, gjërat e bukura janë përpara jush./Albeu.com/