Hëna e Plotë e Nëntorit, këto janë shenjat që do të ndikohen më shumë

Ende nuk ishim shëruar nga Hëna e Plotë e mëparshme, në tetor, dhe po përballemi me një tjetër fenomen universal shumë të rëndësishëm, i cili megjithatë do të na ndihmojë të ndryshojmë jetën tonë për mirë. Këto janë 4 shenjat më të prekura nga Hëna e Plotë tek Binjakët më 27 nëntor.

Binjakët

A keni qenë në një moçal për një kohë të gjatë dhe mendoni se mendimi juaj duhet të jetë i zhbllokuar nga obsesionet e ndryshme që ju pushtojnë? Hëna e Plotë në shtëpinë tuaj të parë është një mundësi e shkëlqyer për t’i nisur gjërat nga e para. Kush jeni, çfarë doni të arrini menjëherë dhe në afat të gjatë, çfarë jeni të gatshëm të bëni për të, sa e rëndësishme është gjithçka që keni në mendje dhe ndoshta hezitoni të parashtroni: Gjithçka del në pah, pavarësisht nëse mendoni është koha për një hobi të ri, një aktivitet që do t’ju mbushë me gëzim, padyshim përfitoni nga rasti.

Virgjëresha

Hëna e plotë tek Binjakët ndriçon biznesin tuaj dhe mbi të gjitha gjithçka që dëshironi të bëni dhe nuk keni marrë guximin, kryesisht sepse për ju jeta është shpesh “kuti” dhe nëse nuk dilni plotësisht nga njëra nuk mund të lëvizni tek tjetra. Kjo mënyrë të menduari lihet mënjanë për disa ditë, optimizmi origjinal kthehet në përditshmërinë tuaj dhe diçka brenda jush bërtet “hajde të gjejmë çfarë po na mungon”. Nëse e gjeni varet nga sa e shumë e kërkoni, por përgatituni për çdo lloj ndryshimi të punës, edhe nëse nuk do ta prisni në ëndrrat tuaja më të çmendura.

Shigjetari

Me ditëlindjen dhe hënën e plotë në shtëpinë tuaj të 5-të, shumë gjëra po ndodhin në jetën tuaj këto ditë dhe ju mendoni se diçka po lëviz në jetën tuaj të dashurisë. Është koha më e mirë për të sqaruar nëse objekti i dëshirës suaj është vërtet i duhuri për ju dhe se nuk është thjesht një tjetër pasion. Këto ditë janë për argëtim, gëzim dhe dalje. Do t’i bëni të treja, do të ruani vrullin që keni falë Diellit mbi ju dhe, në rast se jeni tashmë në një lidhje, ky është një mundësi e shkëlqyer për të zhvilluar biseda konstruktive për atë që keni lënë pas jush për kaq shumë kohë.

Peshqit

Këto janë ditët më të mira për t’u marrë më në fund me shtëpinë dhe familjen tuaj. Ju keni një nevojë shumë të thellë për t’u ulur dhe dekoruar hapësirën tuaj, për të bërë ndryshime në paraqitjen e saj, për të rifreskuar mjedisin ku jetoni dhe në përgjithësi për të kanalizuar energjinë tuaj në sendet tuaja dhe dëshirat tuaja. Ju gjithashtu dëshironi të kaloni kohë cilësore me familjen tuaj, veçanërisht nëse keni fëmijë, dhe kjo Hënë e Plotë do të kompensojë të gjithë kohën dhe mundësitë që keni humbur në muajt e mëparshëm.