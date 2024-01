Hëna e parë e plotë e vitit, shijoni sonte spektaklin e parë qiellor për 2024-ën

Hëna e parë e plotë e vitit 2024 po ndriçon qiellin këtë mbrëmje.

Hënës do t’i duhen 8 ditë, 5 orë dhe 24 minuta për të kaluar nga hëna e plotë në tremujorin e tretë më 2 shkurt, sipas timeanddate.com .

Në mënyrë tipike, hënës i duhen rreth 7.4 ditë për të kaluar nga një fazë në tjetrën.

Faza më e gjatë është për shkak të orbitës eliptike të hënës rreth Tokës, që do të thotë se hëna është gjithmonë duke udhëtuar në distanca paksa të ndryshme nga Toka dhe me shpejtësi paksa të ndryshme (duke udhëtuar më ngadalë kur është më larg). Faza më e shkurtër e hënës këtë vit do të ndodhë në gusht, kur hëna do të kalojë nga e plotë në tremujorin e tretë në 6 ditë e 15 orë.

Pse quhet Hëna e Ujkut?

Hëna e plotë e janarit zakonisht quhet hëna e ujkut, ndoshta rrjedh nga ideja se ujqërit priren të ulërijnë më shumë në dimër. Ulërima është katër herë më e zakonshme në shkurt sesa në maj, sipas Shërbimit të Parkut Kombëtar.

Ujqërit nuk ulërijnë në hënë, por komunikojnë me shokët. Zakonisht shumohen nga janari deri në mars në veri të Shteteve të Bashkuara, por janë më të qetë në pranverë, kështu që nuk tërheqin grabitqarët ndërsa rritin të vegjlit e tyre.

Hëna njihet edhe si hëna e akullit, hëna pas Yule dhe hëna e vjetër. Hëna e plotë e ardhshme do të jetë më 24 shkurt, e quajtur “Hëna e Borës” për shkak të motit tipik të ftohtë dhe me borë të këtij muaji.