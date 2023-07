Helmohen pushuesit nga Kosova në Shëngjin, dyshimet e para

Disa pushues nga Kosova janë helmuar në një hotel në Shëngjin.

Dyshohet se pushuesit janë helmuar nga një lëndë kimike. Kryetari i Lezhës, Pjerin Ndreu ka thënë për RTK se mendohet se helmimi ka ardhur nga shkaku i një dezinfektimi me një material kimik. Sipas tij helmimi nuk ka ndodhur nga ushqimi apo nga uji i pijshëm.

Ai bëri të ditur se janë 9 persona që janë dërguar në spitalin e Lezhës dhe jo 50 siç është njoftuar më parë.

Megjithatë do të jenë rezultate e analizave mjekësore ato që do të tregojnë me saktësi shkakun e vërtetë të helmimit të pushuesve./albeu.com/