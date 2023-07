Haxhiu shqiptar ndërron jetë përgjatë pelegrinazhit në Medinë

Haxhiu shqiptar Sulejman Koloriu ka ndërruar jetë përgjatë pelegrinazhit në Medinë. Lajmin e ka bërë të ditur nëpërmjet një postimi në Facebook, Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, Bujar Spahiu.

Sulejman Koloriu kishte shkuar në Medinë bashkë me një grup haxhijsh të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, një traditë e përvitshme.

Haxhiu ka mbyllur sytë përgjithmonë në Medinë.



Postimi i plotë

Të Allahut jemi dhe tek Ai do të kthehemi! U informova nga drejtuesi i haxhit, z. Lauren Luli, se haxhiu Sulejman Koloriu ka ndërruar jetë në qytetin e bekuar të Medines.

Pasi ka kryer ritin e Haxhit dhe ka shkuar në qytetin e Profetit (a.s.), Medine, për vizitë, pjesë e axhendës, haxhiu i nderuar ka ndërruar jetë.

I shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Koloriu dhe të afërmve të haxhiut.

I lutem Zotit që t’i ketë pranuar haxhin Sulejmanit dhe ta bëjë atë prej banorëve të Xhennetit Firdeus.

Vdekja është e hidhur gjithmonë, por është ligj!

Kur njeriu ndërron jetë fill pas kryerjes së haxhit dhe varroset në një qytet me Profetin (a.s.) është një shenjë shpresëdhënëse dhe lehtëson disi hidhërimin e familjarëve.

Qoftë i Xhennetit haxhiu i nderuar Sulejman Koloriu!

/albeu.com/