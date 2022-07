“Hasta la vista, baby”, Boris Johnson bën daljen e tij të fundit si kryeministër i Britanisë (VIDEO)

Deputetët konservatorë e përshëndetën me duartrokitje daljen e fundit të Boris Johnon si kryeministër i Britanisë së Madhe

“Ne ndihmuam, unë ndihmova për ta nxjerrë këtë vend nga pandemia dhe për të ndihmuar në shpëtimin e një vendi tjetër nga barbaria. Dhe, sinqerisht, kjo është e mjaftueshme për kursin. Misioni u krye në një masë të madhe. Dua t’i falënderoj të gjithë këtu dhe hasta la vista, baby”, tha ai në fund të fjalimit.

“Hasta la vista baby” – Boris Johnson’s final words as he exits #PMQs for the last time to a standing ovation: pic.twitter.com/rlSqVNDX5R

