Këtë javë temperaturat do të shënojnë pikun me anti-ciklonin afrikan.

Masa ajrore, do të mbërrijë nga Mauritania dhe brenda pak ditësh do të përhapen nga Franca drejt Italisë, ndërsa anti-cikloni afrikan do të mbërrijë edhe në vendin tonë.

Sipas Shërbimit Meterologjik Ushtarak, java që presim përpara parashikohet një javë “tipike” pranverore me mot kryesisht me diell si dhe praninë e vranësirave kryesisht nga orët e mesditës deri ato të pasdites.

