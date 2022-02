HARTA/ Po vjen nga deti! Reshje shiu e dëbore në nisje të javës, çfarë pritet të martën

Mbrëmja e kësaj të diele ka sjellë reshje shiu, kryesisht në zonat malore të vendit. Ndërkohë sipas sinoptikanëve java do të nisë me reshje të dendura shiu që do të përfshijnë të gjithë territorin.

Parashikohet që ditën e martë të shtohen sasitë e reshjeve, ndërsa në zonat malore do të rikthehen reshjet e dendura të dëborës. Reshjet e shiut do të sjellin edhe ulje të ndjeshme të temperaturave me disa gradë.

Era do të fryjë e lehtë në tokë dhe mesatare në det me shpejtësi mbi 40 km/h nga drejtimi Jugperëndimor duke krijuar dallgëzim 3 ballë./albeu.com/