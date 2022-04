HARTA/ Njësoj si Lufta e Dytë Botërore, trupat ruse ridislokohen: Presim ofensivën më të madhe të Rusisë në Lindje

Teksa Vladimir Putin tërhoqi pjesërisht trupat e tij nga pjesë të ndryshme të Ukrainës, vendi po përgatitet për ofensivën më të madhe të ushtrisë ruse në lidhje.

Ata thonë se kësaj ofensive i kanë paraprirë bombardime të shumta në të gjithë rajonin e Donbasit.

Trupat ruse ridislokohen: Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar tha në një raport të inteligjencës trupat ruse janë “tërhequr plotësisht” nga Ukraina veriore në Bjellorusi dhe Rusi, dhe shumë prej tyre mund të transferohen në Ukrainën lindore për të luftuar në rajonin e Donbasit.

Beteja e ngjashme me Luftën e Dytë Botërore: Ministri i Jashtëm ukrainas Dmytro Kuleba tha se “beteja për Donbasin” është duke u zhvilluar dhe do të kujtojë Luftën e Dytë Botërore. Ai “nuk ka arritur shkallën e tij maksimale”, tha ai, duke paralajmëruar se ofensiva do të përfshijë “mijëra tanke, automjete të blinduara, aeroplanë, artileri”.

“Beteja e rëndësishme” përpara: Duke i bërë jehonë këtyre fjalëve, Kryetari i Shefave të Përbashkët Gjeneral Mark Milley tha se ka një betejë përpara në Ukrainën juglindore pasi Rusia i ka ripërqendruar përpjekjet e saj të luftës atje.

“Ata kanë arritur të mposhtin sulmin rus drejt Kievit, por ka ende një betejë të rëndësishme poshtë në juglindje, poshtë rreth rajonit Donbas-Donetsk ku rusët synojnë të marrin forca masive dhe të vazhdojnë sulmin e tyre,” tha Milley.

Objektivi tjetër i pushtimit: Zyrtarët ushtarakë ukrainas thonë se kanë vëzhguar një grumbullim të forcave ruse në lindje. Vadym Denysenko, një këshilltar i ministrit të Brendshëm, tha se shkatërrimi i qyteteve në zonën e Rubizhne dhe Popasna në rajonin e Luhansk është në vazhdim. Dhe përparimet e fundit nga forcat ruse rreth Kharkiv mund të krijojnë skenën që qyteti lindor i Slovianskut të bëhet objektivi i radhës i ofensivës së Rusisë, tha Instituti për Studimin e Luftës, një institut me bazë në Uashington.

Inteligjenca amerikane: Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Lloyd Austin tha se SHBA-të po u ofrojnë inteligjencë forcave ukrainase për të kryer operacione në rajonin e Donbasit. Është domethënëse sepse është hera e parë që një zyrtar amerikan pranon publikisht rolin e SHBA-së në operacionet e Ukrainës në rajonin e kontestuar.

Spitalet e Luhanskut të shkatërruar: Kreu i administratës shtetërore të Luhansk tha të enjten se të gjitha institucionet mjekësore dhe spitalet në rajonin e Luhansk janë shkatërruar nga forcat ruse. Në të njëjtin postim, lideri Sergey Gaidai postoi disa fotografi të spitalit të dëmtuar Rubizhne, një strukturë mjekësore që ishte “e re” dhe e mbushur me “pajisje të teknologjisë së lartë”.

Bllokimi i rrugëve të evakuimit: Krerët e administratave ushtarake rajonale të Donetsk dhe Luhansk u kanë kërkuar banorëve në disa prej atyre rajoneve lindore që të evakuohen. Megjithatë, Serhii Haidai, kreu i administratës ushtarake rajonale të Luhansk, tha të enjten se forcat ruse goditën një mbikalim hekurudhor pranë Barvinkove, duke bllokuar një rrugë evakuimi për civilët nga Ukraina lindore. Ai tha se pothuajse 500 të evakuuar nga rajoni i Luhansk janë bllokuar në një stacion treni. Tre trena evakuimi u bllokuan përkohësisht në Sloviansk dhe Kramatorsk, të dy në rajonin e Donetsk, tha Haidai.