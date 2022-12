Harta LIVE/ Stuhia godet Shqipërinë gjatë mbrëmjes dhe zgjat 8 orë, zonat që preken

Vendi është përfshirë nga një mot me shi dhe i ftohtë në zona të caktuara të vendit, ndërsa gjatë orëve të mbrëmjes pritet të përkeqsohet fillimisht në Veri-Perëndim dhe pas mesnate pritet që reshjet e dendura me erë të fortë dhe rrufe të shtrihen deri në zonat qendrore.

Stacionet meteorologjike rajonale bashkë me Meteoalb raportojnë se reshjet e dendura dhe me rrufe do të përfshijnë zonën e Shkodrës duke nisur nga ora 22:00 e mbrëmjes së sotme duke patur një intensitet më shumë se 30 mm.

Stuhia që do të krijohet në zonën e Liqenit të Shkodrës do të zbresë më në jug me kalimin e orëve duke përfshirë Lezhën, Laçin, Rrëshenin, Burrelin dhe Bulqizën duke u shuar gjatë orëve të para të mëngjesit të ditës së enjte.

Dita e nesërme do të ketë reshje të pakta me mot të mirë, ndërsa moti parashikohet të përkeqësohet sërish gjatë ditës së premte dhe të shtunë, ku sërish ndër zonat më të goditura do të jenë ato në veri-perëndim të vendit./albeu.com/