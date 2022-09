Harrojeni verën, ulje temperaturash dhe reshje shiu, si parashikohet moti për ditët në vijim

Kjo e diel është dita e fundit e muajit shtator me rreze dielli, pasi duke filluar që nesër (e hënë 26 shtator) dhe përgjatë gjithë javës mbi vendin tonë do të mbizotërojnë vranësirat dhe reshjet e shiut në të gjithë territorin.

Ndërkohë që temperaturat pritet të kenë një zbritje të lehtë sa u përket vlerave të larta, ndërkohë që ato të ulëtat do të pësojnë një rritje prej 3 gradësh krahasuar me mëngjeset e freskëta që po lëmë pas.

Gjatë gjithë javës në të gjithë territorin do të ketë rrebeshe shiu të shoqëruara herë pas here shkarkesa elektrike.

Temperaturat e ajrit do të ulen ndjeshëm në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 12°C deri në 29°C. Era do të fryjë mesatare në tokë dhe e fortë në det me shpejtësi 55 km/h nga drejtimi Verior duke krijuar dallgëzim 5 ballë./albeu.com