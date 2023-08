Hapni sytë mirë! Nëse jeni një nga këto shenja, sot mund të gjeni dashurinë

Hëna dhe Virgjëresha komplotojnë sot për të mbushur jetën tonë me dashuri, dhe kjo është edhe më shumë për tre shenjat e mëposhtme, të cilat kanë më shumë gjasa të takojnë gjysmën e tyre tjetër.

Demi

Shumë herë e keni mashtruar veten, duke u përpjekur ta bindni se nuk besoni në dashurinë e vërtetë dhe duke u kënaqur me këdo që është në dispozicion në atë kohë, por pa qenë vërtet i lumtur. Kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se jeni penduar për zgjedhjet tuaja të deritanishme, por që sot mund të zbuloni se çfarë do të thotë në të vërtetë dashuria, përballë një të njohuri të ri apo të vjetër që do të kuptoni se do të thotë gjithçka për ju.

Luani

Ndihesh sikur ka shumë kohë që ke gjetur gjysmën tjetër, por që atëherë ndjenjat janë zbehur dhe je përpjekur të mbushësh zemrën si filxhani i Hirushes me fytyra të ndryshme që të dalin përpara. Por nëse ndiheni sikur keni qenë në një rënie të përhershme që atëherë, ose më keq, keni ngecur në një pus të thellë, është koha që jeta juaj të ndryshojë, me yjet që bëjnë magjinë e tyre dhe ndoshta do ta sjellin princin në pragun tuaj. Po, ajo që po jetoni nuk është e kaluara juaj ndoshta e idealizuar, por jeta juaj e re.

Virgjëresha

Ju mund të mos jeni të sigurt nëse keni gjetur gjysmën tjetër ose nëse thjesht i keni ulur pritshmëritë tuaja shumë të ulëta. Por në realitet sot do ju ndodhë diçka magjike, sepse do të përqafoni të kuptuarit se personi që keni pranë nuk është perfekt, asgjë veçse, por ai është i duhuri për ju. Do ta ndieni më fort se kurrë se po bëni zgjedhjen më të mirë dhe do t’i lejoni vetes ta lëshoni dashurinë, pa mendime të dyta, pa zërin tuaj të brendshëm kritik që ju mundon, pa ngritjet e zërit të përsosmërisë.