Hapet testamenti i Berlusconit, mes kujt u ndanë 4 miliardë euro pasuri

Testamenti i ish-kryeministrit italian Silvio Berlusconi, i cili vdiq më 12 qershor, është hapur sot në Milano dhe përmbajtja e tij është lexuar para dy avokatëve.

Siç shkruan shtypi italian, pesë fëmijët e “Cavaliere” dinë gjithçka që përmendet në testament. Por se çfarë saktësoi manjati italian në lidhje me këtë pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, e cila përfshin tre kanale televizive, një shtëpi botuese, një kompani sigurimesh dhe një ekip futbolli, nuk dihet ende nga mediat.

Pyetja kryesore është nëse pasuria totale, vlera e së cilës vlerësohet në rreth 4 miliardë euro, do të ndahet në mënyrë të barabartë midis pesë fëmijëve të Berlusconit (ai kishte dy nga martesa e parë dhe tre më të vegjlit nga e dyta, me Veronica Lario) dhe nëse Perandoria ekonomike e tij do të mbetet e bashkuar ose nëse kompanitë e caktuara do të shiten.