Hapet “drita jeshile”, Portugalia ratifikon protokollet për anëtarësimin e Finlandës dhe Suedisë në NATO

Parlamenti i Portugalisë ratifikoi të premten protokollet për anëtarësimin e Finlandës dhe Suedisë në NATO. Ky parlament, i cili ka 230 ulëse, votoi pro hyrjes së dy vendeve nordike në NATO me 219 vota për dhe 11 kundër. Finlanda, e cila kufizohet me Rusinë, dhe Suedia që kufizohet me Finlandën – dy shtete tradicionalisht neutrale – aplikuan për anëtarësim në NATO, pas pushtimi rus të Ukrainës.

Protokolli i pranimit duhet të aprovohet nga parlamentet e 30 vendeve anëtare të aleancës para aderimit formal të dyja shteteve.

Pas votimit të së premtes në Portugali dhe një ratifikimi të ngjashëm nga Spanja fqinje të enjten, vetëm Hungaria, Sllovakia dhe Turqia mbeten në listë për të bërë të njëjtën gjë.

Turqia fillimisht kishte vendosur veto për anëtarësimin e dy shteteve, me presidentin e Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, i cili i akuzoi këto dy shtete se po u ofrojnë strehë militantëve kurdë që operojnë në Turqi dhe akuzoi Helsinkin dhe Stokholmin për promovimin e “terrorizmit”.

Pas negociatave, Erdogan tha se ai do të heqë dorë nga kundërshtimi i tij, por la të kuptohet se megjithatë ai ende mund të bllokojë procesin e anëtarësimit të Finlandës së Suedisë, nëse këto dy shtete nuk përmbushin premtimet e tyre, premtime që nuk janë bërë publike.

Në fillim të korrikut, Kanadaja u bë shteti i parë që ratifikoi në parlamentin e saj anëtarësimin e Finlandës dhe Suedisë në NATO./REL