Hamasi dhe Izraeli drejt marrëveshjes, pritet lirimi i dhjetëra pengjeve dhe të burgosurve: Pikat që po diskutohen

Lideri i Hamasit Ismail Haniyeh deklaroi nga Katari ku edhe është strehuar se janë në prag të një marrëveshjeje me Izraelin me qëllim lirimin e një numri të madh pengjes që mbahen në Gaza kundrejt disa kushteve që do të plotësojë qeveria e Netanyahut, siç janë ndërprerja e luftimeve për disa ditë; rritja e sasisë së ndihmave që futen në Gaza; ndërprerja e fluturimeve si edhe lirimi i disa të burgosurve palestinezë në burgjet izraelite.

Mediat ndërkombëtarë janë duke raportuar se marrëveshja është gati dhe po diskutohen pikat e fundit, por ende nuk ka asgjë të konfirmuar. Vetë ushtria izraelite nuk ka reaguar për diçka të tillë, ndërkohë që është konfirmuar se po diskutohet për lirim pengjes nga diplomatët izraelitë në Uashington.

Uashtingtoni zyrtar: Marrëveshja për lirimin e pengjeve në fazën e saj finale

Zëdhënësi i Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, i cili u dha gazetarëve një përditësim në një konferencë mbrëmë së po diskutohen pikat e fundit të një marrëveshjeje mes Izraelit dhe Hamasit e ndërmjetësuar nga Katari.

John Kirby shpjegoi:

“Unë nuk kam një përditësim për marrëveshjen e pengjeve që ne po përpiqemi të negociojmë, por siç dëgjuat zëvendës-këshilltarin e sigurisë kombëtare të tha dje, ne besojmë se jemi më afër se kurrë.

Pra, ne shpresojmë, por ka ende punë për të bërë. Dhe asgjë nuk është bërë derisa të përfundojë gjithçka, kështu që ne do të vazhdojmë të punojmë për këtë.”

Pra, ne shpresojmë, por ka ende punë për të bërë. Dhe asgjë nuk është bërë derisa të përfundojë gjithçka, kështu që ne do të vazhdojmë të punojmë për këtë.”

Marrëveshja e pengjeve shumë pranë, por sfidat janë të mëdha

Kjo nuk është hera e parë që na thuhet se një marrëveshje është afër për të liruar një numër të konsiderueshëm pengjesh që mbahen në Gaza. Nuk është çudi që të afërmit e tyre po mbajnë frymën pas zhgënjimeve të mëparshme.

Por burimet e përfshira në mënyrë indirekte në negociata janë më optimiste se kurrë se 50 deri në 70 pengje izraelite mund të lirohen së shpejti. Kjo do të ishte në këmbim, thonë ata, për disa pauza të kufizuara në luftime gjatë një periudhe prej tre deri në pesë ditë, si dhe një rritje të ndihmave humanitare për Gazën, duke përfshirë karburantin, dhe lirimin e një numri të vogël të të burgosurve palestinezë të mbajtur në burgjet izraelite.

Duhet kohë që mesazhet të kalojnë nga Doha, ku janë zhvilluar negociatat, në Gaza, ku komandantët ushtarakë të Hamasit po luftojnë.

Ekziston edhe detyra e mbledhjes së pengjeve nga vende të ndryshme, shumë prej tyre supozohet se janë në tunele nëntokësore dhe disa të mbajtur nga militantë nga grupe të tjera përveç Hamasit.

Por një nga shenjat më shpresëdhënëse të përparimit është se Presidenti i Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq ka udhëtuar në Katar për të takuar zyrtarë nga atje dhe nga Hamasi, për të “përparuar çështjet humanitare”. /albeu.com