HALLOWEEN/ Historia e festës më të frikshme

Historia e Halloween është shumë e vjetër. Ata që e festojnë mund të kenë filluar rreth 100 vitet e fundit, por tradita e saj është pothuajse e lashtë.

Ajo i ka rrënjët tek Keltët dhe festimi vjetor i Samhain. Njerëzit ndezën pishtarë dhe u maskuan për të trembur dhe mashtruar fantazmat, të cilat besohej se ishin shfaqur një ditë më parë. Ata e bënë këtë më 1 nëntor, kështu që fantazmat supozohet se “ecën” natën e 31 tetorit, një datë që më vonë u bë Halloëeen.

Që nga shekulli i 8-të, Papa ka vendosur që 1 Nëntori të jetë Dita e të Gjithë Shenjtorëve. Festa katolike në vitet e mëvonshme përfshiu traditat Samhain në festimet e saj. Dhe dalëngadalë arritëm tek e sotmja, me kungujt dhe kostumet, të cilat disi mashtrojnë edhe fantazmat që dalin nga paganizmi.

Halloëeen filloi si festë në Amerikë. Kolonët e parë anglezë nuk e festuan atë siç duhet se ishin në shumicën e protestantëve. Kur gjithnjë e më shumë emigrantë mbërritën në Amerikë nga pjesë të ndryshme të Evropës, u shfaqën festimet e para të Halloween. Dhe ata ishin disi të ndryshëm. Fqinjët u mblodhën dhe hëngrën bashkë. Sapo mbaroi ushqimi, ata ndanë histori për të vdekurit, për fatin, kërcimin dhe këndimin, shkruan abcnews.al.

Më vonë, ata gjithashtu filluan të tregonin histori për shpirtrat dhe fantazmat. Në shekullin e 19-të, festimet lokale ishin të zakonshme, por jo në një shkallë të gjerë. Kur, pak para luftës civile, miliona irlandezë mbërritën në brigjet e SHBA, për shkak të epidemisë së murtajës në vend, atëherë Halloween u bë më i popullarizuar.

Amerikanët filluan të vishen me kostume, duke marrë hua nga tradita kelte dhe shkonin shtëpi më shtëpi, duke kërkuar ushqim ose para. Të rejat besonin se me disa marifete si fije, pasqyra etj, mund ta çonin fatin e tyre drejt një martese të mirë, me një dhëndër të pasur apo të pashëm. Kjo në një moment çoi në shprehjen “Trick or treat”, e cila përdoret edhe sot, shkruan abcnews.al.

Me kalimin e kohës, festa u kthye në një festë komunitare ku njerëzit u afruan më shumë. Nga vitet 1930, festat ishin bërë të shpeshta. Vandalizmi nga njerëzit që mbanin kostume ishte i zakonshëm, por në vitet 1950, autoritetet lokale amerikane arritën ta kthenin atë në një festë më shumë për fëmijë.

Pra, Halloëeen mund të bazohet, edhe sot, në bestytni, mister dhe magji, por pothuajse 100% është kthyer me sukses në një festë për fëmijët, me sukses të madh tregtar. Kinemaja dhe filmi me të njëjtin emër të John Carpenter në vitin 1978 i dha asaj njohje mbarëbotërore, por edhe një formë më të frikshme. Tani Halloween-i festohet nga shumë njerëz në vende të ndryshme të botës, pjesë që nuk janë as një traditë kelte. Njerëzit mblidhen, hanë dhe pinë të veshur me kostume, duke menduar se do të jenë më të sigurt nga shpirtrat…/