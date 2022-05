Hakmarrja e parë e Rusisë kundër Finlandës

Tensioni po rritet midis Rusisë dhe Finlandës, një vend historikisht neutral që në orët e fundit ka shprehur vendimin e tij të vendosur për t’u bashkuar me Organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut (NATO).

Presidenti i vendit, Sauli Niinisto, siguroi të enjten e kaluar se Finlanda duhet “të aplikojë për pranim në NATO pa vonesë”. Përgjigja e Rusisë ishte e menjëhershme dhe e cilësoi si “kërcënim” këtë lëvizje të mundshme të një vendi me të cilin ndan më shumë se 1300 kilometra kufi, raporton AS shkruan albeu.com.

Por nuk ka qenë përgjigjja e vetme, sepse pas saj tashmë ka një vendim të prerë: Rusia do të ndërpresë furnizimin me energji elektrike në Finlandë për shkak të problemeve me pagesën. Këtë e ka konfirmuar sot pasdite kompania RAO Nordic OY, degë evropiane e kompanisë ruse të energjisë Inter RAO. “Jemi të detyruar të pezullojmë importin e energjisë elektrike që nga 14 maji”, thuhet në një deklaratë në faqen e saj të internetit.

Kompania thekson se prej vitesh ata kanë importuar energji elektrike nga Rusia në Finlandë “dhe e shesin atë në bursën Nord Pool për shumë vite”. /albeu.com/