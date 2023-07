Hakerat rusë mashtruan ambasadorët në Ukrainë përmes reklamës së rremë për shitjen e BMW-së

Hakerët rusë të lidhur me Shërbimin e Inteligjencës së Jashtme të Rusisë (SVR) shënjestruan dhjetëra diplomatë nga ambasadat e huaja në Ukrainë, duke përdorur një reklamë të rreme për shitjen e një makine të përdorur BMW për të hakuar kompjuterët e tyre.

Kjo u bë e ditur përmes një deklarate të lëshuar sot nga kompania e sigurisë Palo Alto Networks.

Aktiviteti i gjerë i spiunazhit kishte në shënjestër diplomatët që punonin në të paktën 22 nga afërsisht 80 misionet e huaja në kryeqytetin ukrainas të Kievit, thanë në një raport analistët në kërkimin e Njësisë 42 të Rrjeteve Palo Alto.

“Fushata filloi me një incident të pafajshëm dhe legjitim,” thuhet në raportin, në dispozicion të Reuters.

“Në mesin e prillit, një diplomat i Ministrisë së Jashtme polake u dërgoi e-mail disa ambasadave një broshurë legjitime që reklamonte shitjen e një BMW të përdorur të vendosur në Kiev.”

Diplomati polak, i cili kërkoi anonimitetin për arsye sigurie, konfirmoi se ishte ai që promovoi reklamën e makinës së tij në internet.

