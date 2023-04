Haaland nuk është i vetmi, Guardiola konfirmon mungesën e rëndësishme në prag të sfidës me Liverpool

Tekniku i Manchester City foli në konferencën për shtyp të zhvilluar ditën e sotme, në prag të sfidës ndaj Liverpool, sfidë e cila do të zhvillohet mesditën e nesërme në orën 13:30.

Kreu spanjoll i pankinës së “qytetarëve” foli për rikuperimin e “bomberit” të City-t, Erling Haaland, i cili ende nuk dihet nëse do të luajë ditën e nesërme apo jo. Gjithashtu në fjalën e tij, tekniku Guardiola foli edhe për mungesën 2-3 javorshe të Phil Foden, me këtë të fundit që do të operojë apandesitit.

“Haaland është duke u rikuperuar dhe do të shohim se si ndihet në seancën e fundit stërvitore, ndërsa, Foden do të jetë i padisponueshëm për dy-tre javë, të shohim si do të shërohet pas operacionit të apandesitit”,- u shpreh Guardiola.