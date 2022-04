Guvernatori i Luhansk: 80% e territorit është nën kontrollin rus

Serhii Haidai, kreu i Administratës Ushtarake Rajonale të Luhanskut, tha se 80% e territorit të rajonit të tij është nën kontrollin rus. Nëse Ukraina nuk reziston, zyrtari tha, “Rusia me siguri nuk do të ndalet këtu dhe do të vazhdojë më tej”.

Haidai u pajtohet duke thënë se faza e dytë e luftës ka filluar, por paralajmëroi se nuk është ende një pushtim i plotë dhe total.

“Sigurisht që ata (rusët) po përhapen shumë,” tha ai. “Ne kemi vendosur mbrojtjen tonë në shumë qytete. Ata po përpiqen të rrethojnë trupat tona, shumë punë të keqe po ndodhin atje … por ata nuk kanë pasur asnjë sukses deri më tani. Ne po bëjmë mirë të shkatërrojmë pajisjet e tyre.”

Haidai shtoi: “Kemi një situatë shumë të rëndë këtu. I gjithë territori i Luhanskut po bombardohet. Nuk ka qytet të sigurt… Ne e kuptojmë se qeveria ruse do të ecë përpara dhe do të shkatërrojë gjithçka në rrugën e saj. Pra, ajo që ne po bëjmë është të përpiqemi të evakuojmë të gjithë sa më shumë që të jetë e mundur.”

Zyrtari u ka bërë thirrje civilëve të mbetur që të largohen nga rajoni lindor i Ukrainës ndërsa luftimet intensifikohen. Ai tha se nga 350,000 njerëz që jetonin në territorin ukrainas të Luhansk para luftës, rreth 70,000 mbeten sot./albeu.com