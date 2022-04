Grushta dhe 30 qepje, momenti kur arbitri rrihet barbarisht nga lojtarët (VIDEO)

Një episod i pakëndshëm ka ndodhur gjatë një ndeshjeje basketbolli në Xhorxhia të Shteteve të Bashkuara.

Gjatë një sfide basketbolli në shkollë, arbitri është rrahur nga lojtarët. Gjithçka përfundoi ku arbitri i ndeshjes mori më pas 30 qepje pas grushtave të lojtarëve.

Për fat të mirë ai ja doli të shpëtojë me aq./albeu.com/

A youth basketball game in Georgia turned violent when players attacked a referee at a church athletic facility. Police are investigating the incident, which left the referee with “serious” injuries

The fight took place at Stronghold Christian Church in Lithonia, Ga pic.twitter.com/oJzAoEcjh1

— Desolation vids (@DesolationVids) April 6, 2022