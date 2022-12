“Grusht shteti” nga presidenti i Perusë, shpërndan Kongresin përpara votimit të shkarkimit të tij

Presidenti i Perusë, Pedro Castillo ka njoftuar shpërbërjen e menjëhershme të kongresit dhe vendosjen e një “qeveri përjashtimi” për të qeverisur me dekret deri në zgjedhjet e reja legjislative, vetëm disa orë përpara se ai të përballej me një votë fajësimi në një përshkallëzim dramatik të luftës së tij me Dhoma e udhëhequr nga opozita.

Sipas Guardian, njoftimi i të mërkurës ishte kthesa e fundit dramatike në 17 muajt e trazuar të Castillo-s në pushtet, ku tashmë janë parë pesë kabinete, gjashtë hetime penale dhe dy përpjekje të dështuara për ta fajësuar atë.

Në një fjalim televiziv kombëtar, Castillo urdhëroi një shtetrrethim gjatë natës dhe riorganizimin e gjyqësorit dhe zyrës së prokurorisë, e cila po e heton atë për korrupsion të dyshuar dhe trafikim ndikimi, akuza të cilat ai i mohon.

Ky veprim nxiti menjëherë dorëheqje masive nga kabineti, duke përfshirë ministrin e Jashtëm, César Landa dhe ministrin e ekonomisë, Kurt Burneo. Pak minuta para fjalimit të Castillo-s dha dorëheqjen edhe komandanti i ushtrisë, Walter Córdova.

“Unë e dënoj fuqishëm këtë grusht shteti dhe i bëj thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndihmojë në rivendosjen demokratike të demokracisë në Peru. Castillo e mori këtë vendim pa dijeninë apo mbështetjen time”, shkroi Landa në Twitter.

Ligjvënësit e opozitës e quajtën menjëherë këtë veprim të paligjshëm dhe një grusht shteti dhe kanë refuzuar të largohen nga ndërtesa e kongresit. Ata thonë se do të vazhdojnë me debatin dhe votimin e planifikuar të shkarkimit.

Njoftimi i Castillo-s shkaktoi krahasime me situatën famëkeqe të prillit 1992, në të cilin presidenti i atëhershëm, Alberto Fujimori, shpërndau kongresin dhe dërgoi ushtarë dhe tanke në rrugët e Limës.