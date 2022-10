Grupi i Alibeajt bie dakord për kandidat të përbashkët në zgjedhjet lokale, pika ku ndahen me grupin e Berishës

Enkelejd Alibeaj, Gazment Bardhi dhe Flamur Hoxha mblodhën kolegjin e kryetarëve në selinë e PD në Durrës pasditen e sotme.

Takimi kishte si temë konsultimin e drejtuesve të PD në qendër dhe bazë rreth situatës politike dhe zgjedhjeve vendore.

Në takim është diskutuar me kryetarët e degëve edhe për bisedimet Bardhi-Paloka, të cilat kanë si qëllim bashkimin e PD-së.

Burime për ABC bëjnë me dije se në takimin mes Alibeajt-Bardhit dhe kryetarëve të degëve është dhënë dakordësi për negociatat për të dalë me një kandidat të përbashkët në zgjedhjet vendore. Por siç mëson Abc, është kundërshtuar formula që kandidatët të dalin përmes primareve.

Primaret janë propozuar nga Komisioni i Rithemelimit. Në dy javët e ardhshme do ketë një kohë të dedikuar për takimet mes Bardhit dhe Palokës. Në 6 nëntor do mblidhen emrat e kandidatëve për primaret, ndërsa në 13 nëntor do prezantohem. Në datën 4 dhjetor do zhvillohen primaret.