Grerëzat e Zeza: Dronët e vegjël që do t’i ndihmojnë Ukrainës

Kryeministri në detyrë i Mbretërisë së Bashkuar, Boris Johnson, ka bërë të ditur më 24 gusht se Britania dhe Norvegjia do t’i dërgojnë Ukrainës një pako ndihmash ushtarake, me vlerë prej 63 milionë dollarësh, e cila përfshin 850 mikrodronë, të njohur si Grerëzat e Zeza. Dronët vëzhgues, me madhësi sa të pilivesave, janë krijuar në Norvegji.