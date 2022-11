Greqia në alarm, raportohen dy raste të botulizmit, çfarë është dhe si trajtohet

Autoritetet shëndetësore në Greqi janë vënë në alarm për dy raste të rënda të botulizmit në Greqi pasi në datën 15 nëntor 2022, përmes Sistemit të Detyrueshëm të Raportimit të Sëmundjeve të EODY-së janë deklaruar dy raste të botulizmit të lidhura me një lidhje familjare (çift).

Sipas Protothemës, mekanizmi i shpërndarjes së antitoksinave të botulizmit u mobilizua menjëherë përmes EODY-së, në bashkëpunim me mjekët kurues, për të administruar antitoksinën te dy pacientët.

Çfarë është botulizmi

Botulizmi, sipas literaturës mjekësore, është një sëmundje e rrallë, por serioze paralitike e shkaktuar nga një neurotoksinë e prodhuar nga bakteri Clostridium botuiinum dhe ndonjëherë nga bakteret Clostridium butyricum dhe Clostridium baratii. Ekzistojnë gjashtë lloje të botulizmit: a) me origjinë ushqimore, b) infantile, c) toksemia intestinale e të rriturve, d) traumatike, e) jatrogjenike dhe f) inhalative.

Si krijohet botulizmi ushqimor

Botulizmi i lindur nga ushqimi ndodh kur Clostridium botulinum rritet dhe prodhon një toksinë në ushqim që më pas konsumohet pa gatimin e duhur për të shkatërruar toksinën. Toksina zakonisht prodhohet në ushqime të përgatitura në mënyrë të papërshtatshme ose të konservuara, me pak kripë ose sheqer, me aciditet të ulët dhe në ushqime të pasterizuara ose të gatuara lehtë që nuk janë ngrirë, veçanërisht ato në ambalazhe hermetike (p.sh., peshku i tymosur, prodhimet e mishit, salcat , etj.). Toksina shkatërrohet nga zierja (85°C për 5 minuta ose më shumë), ndërsa sporeve u duhet më shumë kohë për t’u shkatërruar (120°C për 10 minuta ose më shumë).

Simptomat

Fillimisht, pacientët përjetojnë dobësi, marramendje, shikim të paqartë, tharje të gojës, vështirësi në gëlltitje dhe të folur, për shkak të prekjes së nervave nga toksina botulinum. Simptomat neurologjike janë rezultat i paralizës së muskujve të shkaktuar nga toksina botulinum dhe përshkruhen si “paralizë e dobët simetrike zbritëse”. Paraliza e muskujve të frymëmarrjes mund të jetë fatale nëse nuk trajtohet menjëherë me mbështetje mekanike të frymëmarrjes. Nuk vërehet temperaturë apo humbje e vetëdijes. Mund të bashkëjetojnë shqetësime gastrointestinale si nauze, të vjella, kapsllëk ose rrallë diarre.

Simptomat në botulizmin ushqimor fillojnë ose shumë herët, brenda 6 orëve nga ngrënia e ushqimit të kontaminuar, ose deri në 10 ditë më vonë. Zakonisht, koha mesatare e inkubacionit të sëmundjes është 18-36 orë. Në botulizmin inhalator koha e inkubacionit është më e gjatë dhe varion nga 12 deri në 80 orë pas ekspozimit, ndërsa në foshnjëri nuk dihet sepse zakonisht nuk specifikohet se kur janë gëlltitur farat e baktereve. Megjithëse ekskretimi i toksinës dhe mikrobeve në feçet e pacientëve të rritur me toksemi të zorrëve vazhdon për javë ose muaj pas fillimit të simptomave, nuk është regjistruar asnjë transmetim i sëmundjes nga njeriu te njeriu.

Si trajtohet?

Botulizmi ushqimor dhe traumatik trajtohen me antitoksina e cila bllokon veprimin e toksinës. Kur antitoksina jepet përpara se të përfundojë paraliza, mund të parandalojë përkeqësimin dhe të shkurtojë kohën e rikuperimit. Në botulizmin e shkaktuar nga ushqimi, është e dobishme të hiqni ushqimin e kontaminuar nga zorrët ose me klizma ose duke nxitur të vjella. Paraliza respiratore që ndodh në botulizëm të rëndë trajtohet në njësitë e kujdesit intensiv me përdorimin e një ventilatori për javë apo edhe muaj. Në botulizmin e plagës, trajtimi përfshin debridimin kirurgjik dhe dhënien e terapisë së duhur antimikrobike. Ndërsa botulizmi infantil trajtohet me dhënien e imunoglobulinës njerëzore specifike për botulizmin, administrimi i antitoksinës në këtë rast është i ndaluar.