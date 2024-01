Greqi/ Abuzoi seksualisht me një 8-vjeçare për 7 vite, zbulohet emri i shqiptarit

Një tjetër rast tronditës i abuzimit me të mitur, është zbuluar në Greqi. Një 56-vjeçar shqiptar nga Saranda, është arrestuar në Athinë për përdhunimin e një vajze të mitur.

Autori i këtij akti të rëndë është Kozma Papa, 56-vjeç me origjinë nga fshati Dhrovjan i Sarandës, ndërkohë është arrestuar nga policia greke, me akuzën e përdhunimit të një të miture.

Mediat greke, bëjnë me dije se Papa, duke përfituar nga shoqëria që kishte me nënën e të miturës, hynte në banesë për abuzoi me vajzën e vogël kur ajo ishte vetëm 8-vjeç.

Sipas autoriteteve greke, ky episod është kryer për 7 vite rresht.

E mitura u tregoi hetuesve, se autori kryente akte seksuale me të që në moshën 8-vjeç dhe vazhdonte ende deri para pak ditësh.

Madje, herën e fundit që ata patën një kontakt, ajo ishte detyruar t’i dërgojë autorit edhe një foto intime të saj.

Ajo tha se kishte frikë ta denonconte, pasi shqetësohej për sigurinë e saj dhe të mamasë së saj.

Ka qenë nëna e vajzës që zbuloi rastësisht fotot e vajzës së saj në telefonin e autorit dhe pasi verifikoi vërtetësinë e fakteve, e denoncoi atë në polici dhe prokurori.

Menjëherë, ai u arrestua dhe pritet të përballet me vepra të dënueshme të parashikuara në 7 nene të kodit penal, për krimet ndaj të miturve nën 14-vjeç.

Ai do të dërgohet në gjykatë për masë sigurie paraditen e së hënës.