Granit Xhaka merr karton të kuq jashtë fushe, do të përballet me drejtësinë

Granit Xhaka, mesfushori i Arsenalit dhe i kombëtares së Zvicrës do të përballet së shpejti me drejtësinë.

Mesfushori me origjinë nga Kosova akuzohet se nuk u ka treguar policisë se kush ishte shoferi i makinës në momentin kur ai u kap me një shpejtësi jashtë normave.

Makina e tij, tip Mercedes Benz AMG G63, u filmua nga kamerat e shpejtësisë dhe policia ka komunikuar Xhakën se cili ka qenë shoferi në atë moment.

Ky rast ka disa kohë që ka ndodhur, më 30 nëntor të vitit të kaluar në Cardiff. Kur Xhaka është kontaktuar nga Policia e Uellsit se cili ishte ai që po i jepte makinës, Xhaka ka refuzuar të përgjigjet.

Djaloshi 29-vjeçar do të paraqitet në gjykatë në muajin korrik me akuzën se nuk dha informata që lidhen me identifikimin e drejtuesit të mjetit./ h.ll/albeu.com