Granatimet ruse në Kramatorsk dhe Kherson, Zelensky: Situata e vështirë në fronte

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky paralajmëroi sonte në fjalimin e tij se situata në vijën e frontit po bëhet më e ashpër dhe se Rusia po hedh gjithnjë e më shumë trupa në betejë.

Sot, një ditë pasi disa vende perëndimore premtuan se do të furnizonin Ukrainën me sisteme armësh me rreze më të gjatë sesa ajo aktualisht, vendi u bë sërish objektivi i bombardimeve ruse. Megjithatë, forcat ukrainase thonë se kanë zmbrapsur një sulm ndaj Bakhmut, të cilin rusët janë përpjekur ta kapin prej muajsh.

“Armiku po rigrupohet në zona të caktuara. Ajo po i përqendron përpjekjet e saj kryesisht në Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka dhe Novopavlivka, në Ukrainën lindore, sipas Ministrisë së Mbrojtjes.

Gjatë natës raketa goditën Kramatorsk, ndërsa në mëngjes Avdiivka u vu në shënjestër të artilerisë ruse.

Në 24 orët e fundit, vetëm në provincën Zaporizhia, predha goditën infrastrukturën politike në 26 komunitete, sipas autoriteteve ukrainase.

Bombardimet vazhduan në Kherson, qytetin e madh në Ukrainën jugore që rusët pushtuan në fillim të luftës, por më pas e braktisën.