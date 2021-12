Grabitet biznesmeni, dëshmia: Më prisni këtu dhe do u jap lekët dhe një rolex

Një thriller i vërtetë ka ndodhur në Lavrio me rrëmbimin dhe grabitjen e një biznesmeni të njohur.

Një 24-vjeçar, pasardhës i një familje biznesmenësh që ushtrojë aktivitet në fushën e veshjeve, është sulmuar egërsisht në mesnatë nga një grup të huajsh. Më pas personat në fjalë e kanë rrëmbyer, e kanë futur në makinë dhe nën kërcënimin e armës i kanë thënë se do ta vrisnin bashkë me familjen e tij nëse nuk u jep shpërblim.

Biznesmeni i ri, duke ruajtur qetësinë, ka marrë rolin e negociatorit, duke e ulur shumën nga 12 mijë që kërkonin në fillim në 7 mijë euro dhe duke i dhënë grabitësve një Rolex.

24-vjeçari arriti të dilte nga ky makth i padëmtuar. Duke folur për mediat greke, ai përshkruan skenën horror pak minuta pas mesnatës të së dielës.

Njëkohësisht, policia, e udhëhequr nga dëshmia e viktimës, po përpiqet të lokalizojë makinën Renault Megane blu që autorët kryen veprën penale.

Rrëmbimi dhe negocimi

Duke nisur përshkrimin e skenës, biznesmeni 24-vjeçar, pronar i një marke të njohur në fushën e veshjeve , shprehet se e konsideron të sigurt që rrëmbyesit dhe grabitësit e tij e kishin vëzhguar prej ditësh.

Kështu, kur ai parkoi Audi-n e tij jashtë shtëpisë në orën 00:30, grabitësit kaluan fazën përfundimtare të projektimit të tyre…“Mendoj se po më shikonin ditë më parë dhe ma kishin vendosur syrin. Ata duket se dinë si lëviz, ku parkoj dhe detaje nga përditshmëria ime. Ata nuk ishin grekë. Ata dinin shumë. Për automjetet e babait tim, të cilat padyshim po i shikonin dhe ata e dinin se nuk ishte në shtëpi dhe disa detaje rreth biznesit tonë. Ndërsa parkoj makinën time jashtë shtëpisë, më pak se dy minuta pasi kisha parkuar, shoh një automjet që ngjitet në rrugë në drejtim të kundërt dhe ndalon rreth dhjetë metra mbi makinën time. Zbres nga makina dhe e kuptoj që po zbresin edhe ata. Se diçka po ndodh. Dhe para se të hyj në shtëpinë time, i dëgjoj duke bërtitur “Siguria”. E kuptoj që diçka nuk shkonte dhe para se të reagoja, njëri prej tyre më kapi, më nxori thikën dhe tjetri më futi në makinë ku ishte një person i tretë”.

Grabitësit hynë drejt e në “kulimin” e asaj që kërkonin. Siç përshkruan viktima, atij fillimisht i janë kërkuar 12 mijë euro . “Ata donin para. Më kërkuan këtë shumë por unë u thashë se nuk e kisha në shtëpi dhe se mund t’u jepja më pak. Kam shkëmbyer për 15-20 minuta fjalë. Dhe në fund u thashë hajde të shkojmë t’ju jap lekët. Ata e kuptuan. Ishte e dhënë që do t’i jepja për t’i hequr qafe shpejt. Ndihesha i frikësuar, por që në momentin që ndodhi dhe më ndodhi, u përpoqa të ruaj qetësinë për të parë se çfarë duan dhe për të gjetur zgjidhje. Shkova në shtëpinë time, u dhashë 7000 euro dhe një Rolex dhe u larguan. Hyra vetëm në shtëpinë time. Në fillim ata donin të mblidheshin, por unë isha shumë bindës dhe u bëra me dije se do t’i merrnin paratë. U thashë se do shkoja t’i merrja dhe do të kthehesha. Ua bëra me dije se ishte e sigurt që do të kthehesha dhe do t’ua jepja atyre. E kisha parasysh atë që u thashë. Prit këtu dhe do të marrësh paratë. Ia dhashë, i morën dhe u larguan…”/abcnews.al/