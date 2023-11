Grabitën me kallashnikov kompaninë e transportit në Greqi, 4 të arrestuar, mes tyre shqiptari

Një rom, një gjeorgjian, një shqiptar dhe një rus qëndrojnë sipas ELAS-it pas grabitjes së armatosur me kallashnikov dhe pistoletë të ndodhur në prill 2022 në një kompani transporti në zonën e Menemenit në perëndim të Selanikut.

Duke përshkruar atë që kishte ndodhur ditën në fjalë, pronari i kompanisë kishte thënë për protothema.gr: “Katër persona zbritën me helmeta motorrike. Dy persona, njëri me kallashnikov dhe tjetri me pistoletë, imobilizuan katër punëtorët që ndodheshin jashtë godinës. Dy personat e tjerë hynë në zyrë. I kishin fshehur armët brenda xhaketave të tipit kallashnikov dhe më pas i nxorrën jashtë, na i drejtuan, na kërcënuan dhe na hodhën mua dhe gruan time në tokë. Njëri prej tyre më vuri armën në tëmth dhe tjetri filloi të thyente gjithçka që gjeti në tavolinë dhe të pyeste se ku janë paratë.”

Gjetjet e ELAS-it

Në detaje njoftimi i ELAS

Vlerësimi, shfrytëzimi i materialit para hetimor dhe studimi i mënyrës së veprimit të personave të përfshirë në veprime të kundërligjshme, kanë çuar efektivët e policisë së Departamentit të Krimeve ndaj Pronës pranë Drejtorisë së Sigurimit të Selanikut, drejt autorëve të grabitjes.

Çështja ka të bëjë me një të huaj 35-vjeçar dhe katër shtetas të moshës 23, 36, 24 dhe 25 vjeç, ndaj të cilëve është ngritur dosje sipas rastit për veprën penale “organizatë-bandë”, “grabitje me bashkëpunim” dhe “vjedhje të rëndë.”

Katër të parët, duke vepruar së bashku, në fillim të muajit prill 2022, me kërcënimin e armëve të tipit “Kallashnikov” dhe një pistoletë, pasi kanë imobilizuar pronarët dhe punonjësit e një kompanie transporti, kanë marrë (19.500) euro dhe u arratisën me dy motoçikleta të siguruara nga anëtari i pestë i bandës.

Pas hetimeve policia ka gjetur dhe konfiskuar armët e përdorura dhe ka vënë në pranga 4 prej autorëve. I pesti është shpallur në kërkim./albeu.com