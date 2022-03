Golat e Benzema-së e bëjnë PSG me pasoja, përplasje midis Donnarumma dhe Neymar

Neymar dhe Gianluigi Donnarumma duhej të ndaheshin nga shokët e ekipit pasi shkëmbyen fjalë në dhomën e zhveshjes së Paris Saint-Germain pas humbjes 3-1 të ekipit të tyre ndaj Real Madrid të mërkurën.

Incidenti thuhet se ndodhi kur sulmuesi brazilian qortoi portierin e PSG-së për gabimin e tij në golin e barazimit të Karim Benzemas, kur Vinicius përfitoi nga një pasim i gabuar i Donnarumma për të barazuar Real Madridin në 1-1.

Donnarumma i kujtoi Neymarit se goli i dytë i Real Madrid erdhi pas një gabimi të brazilianit dhe gjithçka u përshkallëzua, me dy lojtarët që pothuajse u përplasën përpara se dyshja të shkëputej.

Fatkeqësisht, ky nuk ishte incidenti i vetëm që ndodhi pas ndeshjes, pasi presidenti i PSG-së Nasser Al-Khelaifi dhe drejtori sportiv Leonardo u vërsulën drejt dhomës së gjyqtarëve, duke akuzuar zyrtarët se nuk i dhanë një faull ndaj Donnarumma-s në përballjen me Benzema.

Thuhet se Al-Khelaifi kërcënoi gjyqtarët, duke bërtitur “Unë do t’ju vras”, përpara se policia dhe siguria të ndërhynin për t’i dhënë fund incidentit./ h.ll/albeu.com

Neymar and Gianluigi Donnarumma ‘almost came to BLOWS and had to be separated’ during furious dressing room row https://t.co/FCXtjuFpez pic.twitter.com/tg7teP8qki

— MailOnline Sport (@MailSport) March 10, 2022